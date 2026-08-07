Manchester United y Arsenal enviaron ojeadores para seguir a una joya brasileña de las filas del Shakhtar Donetsk ucraniano, en un partido en el que el joven jugador anotó un "hat-trick" que atrajo la atención de varios grandes clubes europeos.

El brasileño Kauã Elias, de 20 años, marcó 3 goles en la segunda parte: uno de cabeza, otro con la pierna izquierda y un tercero con la derecha, para conducir al Shakhtar Donetsk a una gran victoria por (5-1) sobre el Kudrivka, en el partido que se disputó el pasado lunes en la ciudad ucraniana de Leópolis.

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Según el diario"The Sun" británico, los ojeadores del Arsenal y del Manchester United estuvieron en las gradas para seguir de cerca a Elias, al tiempo que el Milan italiano y el Oporto portugués también observan la evolución del delantero brasileño.

El jugador demostró durante el partido sus cualidades como delantero completo, ya que puede utilizar ambas piernas, representa un peligro en los balones aéreos y, además, posee tranquilidad y contundencia dentro del área. Elias ya representó a las selecciones de Brasil en las categorías inferiores, mientras que el Shakhtar valora su precio en unos 30 millones de libras esterlinas.

Es poco probable que el Shakhtar rebaje sus exigencias económicas ante el creciente interés en el jugador, sobre todo porque su contrato con el club ucraniano se extiende hasta el año 2029.

Por su parte, el delantero brasileño no se opone a trasladarse a una de las grandes ligas europeas, si recibe una oferta que incluya un proyecto deportivo adecuado para su carrera, según "The Sun".