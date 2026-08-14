El Real Madrid publicó, a finales del pasado mes de julio, su nuevo reglamento disciplinario, que incluye sanciones más severas contra los socios que revendan abonos de temporada o entradas de partidos sin la supervisión del club.

El club considera estas infracciones como casos extremadamente graves, ya que las sanciones pueden llegar hasta la pérdida de la condición de socio para aquellos que se demuestre que están implicados en la reventa de entradas de forma contraria a la normativa.

Según el diario «Mundo Deportivo», la polémica en torno al nuevo reglamento no tiene que ver con el endurecimiento de las sanciones por la reventa de entradas, sino que se extiende a otros apartados que permiten al club sancionar a los socios y a los abonados por sus opiniones y declaraciones en su vida privada, incluido lo que publican a través de las redes sociales.

El reglamento incluye dos apartados que han suscitado numerosas críticas, ya que el artículo noveno, en su apartado séptimo, considera «la falta de respeto a los representantes del club y/o la ofensa hacia ellos mediante actos, gestos o palabras» una infracción grave.

En cuanto al artículo décimo, en su apartado decimoctavo, considera cualquier acto o declaración verbal o escrita que pueda atentar contra el respeto, la dignidad y la imagen del club, u ofender a las personas que forman parte de él o lo representan, o causar un perjuicio grave al Real Madrid de forma directa o indirecta, una infracción extremadamente grave.

El abogado Romero de la Osa consideró que estos apartados representan un atentado contra la libertad de expresión, y aclaró que el club no puede, desde su punto de vista, considerar a un aficionado como infractor de la ley por insultar a un directivo o menospreciarlo, salvo mediante los procedimientos legales vigentes y ante la justicia.

Y añadió: «Puedo escribir lo que escribo porque no soy socio del Real Madrid ni aficionado suyo. Si lo fuera, podrían expulsarme durante dos o tres años, o incluso de forma permanente, e impedirme ver a mi equipo durante dos o tres años. ¿No ven hasta qué punto influye esta prohibición?».

Según el nuevo reglamento disciplinario social, los socios que cometan infracciones graves pueden ser objeto de una suspensión temporal de su condición de socio durante un periodo de entre uno y dos años, y/o la prohibición de acceder a las instalaciones del club durante el mismo periodo.

En cuanto a los casos de infracciones extremadamente graves, las sanciones incluyen la suspensión de la condición de socio durante un periodo de entre dos y tres años, y/o la pérdida definitiva de la misma, además de la posibilidad de prohibir al infractor el acceso a las instalaciones del club durante un periodo de entre dos y tres años.

El diario «El Confidencial» reveló que cerca de 50 socios del Real Madrid presentaron una carta a las oficinas del club, en la que solicitaron la celebración de una sesión de audiencia para debatir los nuevos estatutos.

El diario aclaró que el club se negó a recibir la carta, aunque los socios la enviaron por correo certificado, y en caso de no recibir respuesta, estudian emprender acciones legales contra la junta directiva.