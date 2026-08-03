«La inusual forma de trabajar de Erik ten Hag puede convertirse en un problema en el Twente»

La manera en que Erik ten Hag está desempeñando su papel como director técnico del FC Twente es muy poco habitual, escribe Jeroen Kapteijns en un análisis para De Telegraaf.

Ten Hag fue nombrado hace unos meses director técnico del Twente, el club en el que también estuvo activo durante años como jugador.

El nacido en Haaksbergen empezó con fuerza y logró renovar a Ruud Nijstad. Así evitó que acabara en manos de varios grandes clubes de dentro y fuera del país.

Mats Rots fue vendido al TSG Hoffenheim por quince millones de euros, y Wout Weghorst, Joël Drommel y Ramiz Zerrouki fueron llevados al De Grolsch Veste.

Sin embargo, tras la eliminatoria contra el Ferencváros quedó claro que a Ten Hag todavía le quedaba mucho trabajo por hacer. El equipo de John van den Brom cayó por 4-3 en el global de los dos partidos.

Según De Telegraaf, Ten Hag está desempeñando mientras tanto su papel como director técnico de una manera poco habitual. “La forma en que lo está haciendo es inusual y puede convertirse potencialmente en un problema”, afirma Kapteijns.

“No se pierde ningún entrenamiento, está todos los días en el complejo de entrenamiento, siempre está presente en las charlas previas a los partidos y entra en el vestuario del Twente tanto antes como después de los encuentros”.

“Una influencia tan grande de un director técnico es muy poco habitual en Países Bajos y puede generar una presión extra sobre Van den Brom y los jugadores, especialmente si la temporada no transcurre como se espera”.