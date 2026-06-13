Como la máquina carece de emociones, Kooora le ha planteado a la IA varias preguntas polémicas y publicará las respuestas sin edición.

Hoy preguntamos: «¿Qué resultado se espera en el Brasil-Marruecos de la primera jornada del Mundial 2026?».

Nota: Reproducimos las respuestas con cualquier posible error lingüístico o de información tal y como las generó la IA.

Respuesta:

La previsión es una victoria de Brasil por 2-1.

Los análisis técnicos del esperado enfrentamiento en el Grupo 3 de la Copa del Mundo de 2026 apuntan a una ligera superioridad ofensiva de la Canarinha, con jugadores clave como Vinicius Jr. y Raphinha dirigidos por Carlo Ancelotti, mientras que Casemiro y Bruno Guimarães aportan equilibrio en el medio.

Marruecos, bien organizado atrás y peligroso al contraataque con Hakimi y Díaz, podría aprovechar las dudas defensivas que Brasil mostró en sus últimos amistosos. Aun así, la mayor calidad individual y profundidad ofensiva de Brasil le dan el triunfo por la mínima.