La inteligencia artificial pronostica al campeón del Mundial 2026. ¿Estás de acuerdo?

Mañana jueves arranca la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, con 48 selecciones por primera vez.

Antes del pitido inicial, los favoritos ya acaparan los pronósticos. Hoy la inteligencia artificial ha revelado su candidato.

Según AVISIA, consultora francesa de datos e IA que colabora con «Foot Mercato», Francia y Argentina lideran las proyecciones con un 21 % de probabilidades de título.

El modelo analiza rendimiento individual y colectivo, desde la calidad ofensiva hasta la solidez defensiva y la condición física.

Francia sobresale en ataque, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, y mantiene una defensa sólida y gran condición física.

Argentina, en cambio, destaca por su estabilidad colectiva, defensa sólida, buena construcción de juego y un portero clave: Emiliano Martínez.

Por detrás, España alcanza un 20 % gracias a una generación liderada por Lamine Yamal y Nico Williams.

Con un 19 % cada una, Brasil y Portugal completan el grupo de favoritas. Brasil goza de un equilibrio renovado bajo Carlo Ancelotti, y Portugal resiste la presión gracias a su portero Diego Costa.

Cierra la lista Inglaterra, con un 12 % lastrada por su bajo nivel físico pese a su gran potencial ofensivo.