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FIFA World Cup 2026 Previews(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

Traducido por

La inteligencia artificial pronostica al campeón del Mundial 2026. ¿Estás de acuerdo?

Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup
Portugal
Brazil
España
Inglaterra
Argentina
Francia
Senegal
EE. UU.
Portugal
Brasil
España
Inglaterra
Argentina

El torneo comienza mañana jueves

Mañana jueves arranca la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, con 48 selecciones por primera vez.

Antes del pitido inicial, los favoritos ya acaparan los pronósticos. Hoy la inteligencia artificial ha revelado su candidato.

Según AVISIA, consultora francesa de datos e IA que colabora con «Foot Mercato», Francia y Argentina lideran las proyecciones con un 21 % de probabilidades de título.

El modelo analiza rendimiento individual y colectivo, desde la calidad ofensiva hasta la solidez defensiva y la condición física.

 Francia sobresale en ataque, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, y mantiene una defensa sólida y gran condición física.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN

 Argentina, en cambio, destaca por su estabilidad colectiva, defensa sólida, buena construcción de juego y un portero clave: Emiliano Martínez.

 Por detrás, España alcanza un 20 % gracias a una generación liderada por Lamine Yamal y Nico Williams.

Con un 19 % cada una, Brasil y Portugal completan el grupo de favoritas. Brasil goza de un equilibrio renovado bajo Carlo Ancelotti, y Portugal resiste la presión gracias a su portero Diego Costa.

 Cierra la lista Inglaterra, con un 12 % lastrada por su bajo nivel físico pese a su gran potencial ofensivo.

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