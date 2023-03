La inscripción de Gavi podría dar un vuelco por el 'caso Pedro León'

El Barça inscribió a Gavi gracias a unas medidas cautelares que podrían quedar sin efecto dentro de unos meses

Después de acudir a un juzgado para pedir medidas cautelares, el Barça consiguió, "in extremis", la inscripción de Gavi como jugador del primer equipo. Sin embargo, según ha podido saber GOAL, la situación del canterano azulgrana podría dar un vuelco en el futuro. LaLiga ya anunció que recurriría la decisión del juzgado mercantil número 12 de Barcelona, que concedió la cautelar al equipo culé y le permitió inscribir al de Los Palacios. Javier Tebas ya anunció que se trataba de "una medida cautelarísima e inaudita parte, lo que implica que la han decretado sin escuchar nuestra posición", y anunció que la patronal se opondría a esas medidas judiciales.

LaLiga recurre la cautelar para inscribir a Gavi

Hasta la fecha, Gavi ha sido inscrito con éxito en LaLiga y ha seguido jugando con el primer equipo azulgrana. El canterano podrá seguir en la primera plantilla y acabar la temporada como futbolista del Barça a todos los efectos. Gavi renovó hasta el próximo 30 de junio 2026, tiene ficha del primer equipo y una cláusula de 1.000 millones de euros. Sin embargo, el futuro de Gavi podría verse comprometido cuando acabe la temporada. Según ha podido saber GOAL, existen bastantes posibilidades de que prospere el recurso que LaLiga ha planteado en los juzgados. La patronal considera la inscripción de Gavi no se ajusta a sus normas de control financiero, porque el Barça está excedido en su "fair play" y debe rebajar masa salarial. De ahí que la patronal haya recurrido la decisión del juzgado.

Gavi y el precedente del 'caso Pedro León'

Según ha podido saber GOAL, fuentes azulgranas reconocen que el contencioso abierto por la inscripción de Gavi tiene muchos visos de tener una resolución contraria a los intereses blaugranas. ¿Por qué? Pues porque ya existe jurisprudencia acerca de la potestad de LaLiga a la hora de decidir qué inscripciones son válidas y cuáles no. De hecho, en abril de 2016, el Tribunal de Justicia de Madrid llegó a desestimar el recurso de AFE y de Pedro León, que se quejaron cuando LaLiga decidió denegar su licencia por parte de LaLiga. Un precedente que podría ser similar al caso de Gavi, ya que la patronal ha anunciado que recurrirá la cautelar que se le dio al de Los Palacios para poder ser inscrito. En el 'caso Pedro León', el tribunal le reconoció la competencia para denegar la licencia de un jugador de un club o una SAD, siempre y cuando ese club tenga excedido el límite de coste de plantilla deportiva. Y ese es justamente el mismo caso de Gavi y el Barça. En aquel precedente, el tribunal desestimó el recurso de Pedro León y de la AFE, y en el Barcelona temen que la historia se repita en el caso de Gavi.

La competencia para visar e inscribir es de LaLiga

LaLiga no está dispuesta a ceder, quiere dejar sin efecto la inscripción de Gavi e insiste en que es el único organismo capacitado para visar provisionalmente la licencia del jugador, para su posterior inscripción. Tebas sostiene que sólo LaLiga ostenta la competencia material para exigir el cumplimiento del control económico a los clubes, y que si esos clubes no cumplen con esos parámetros, no pueden visar la inscripción de ningún futbolista, se llame como se llame, porque eso supondría un agravio comparativo hacia el resto de clubes que sí cumplen escrupulosamente con el "fair play".

En otras palabras: que la pertenencia en LaLiga supone el cumplimiento de las instrucciones, circulares y normas de la patronal, incluyendo presupuestos, control financiero y visado de la inscripción de jugadores. En el Barça cunde el pesimismo. Saben que lograron inscribir a Gavi y apuntarse el 'primer round', pero son conscientes de que, cuando acabe la temporada, lo más probable es que prospere el recurso de LaLiga.