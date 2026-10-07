Finalmente se ha desvelado el misterio del repentino viaje que realizó la estrella francesa Kylian Mbappé a la capital, París, y que encendió una ola de polémica y especulaciones dentro y fuera de los pasillos del Real Madrid.

En un momento en el que todos esperaban los preparativos del conjunto blanco para los próximos compromisos, Mbappé sorprendió a todos ayer martes con un viaje relámpago a Francia, pues partió inmediatamente después de finalizar la sesión de entrenamiento matinal en la ciudad deportiva de Valdebebas, para regresar a Madrid esa misma tarde, en un movimiento que apenas duró unas pocas horas, pero que fue suficiente para desatar una tormenta de interrogantes.

Este paso aumentó la intensidad de las críticas dirigidas al delantero francés, especialmente porque llegó tras un parón internacional en el que Mbappé no mostró su mejor imagen, ni a nivel de comportamiento ni a nivel de su imagen ante la afición, lo que llevó a algunos dentro del club a mostrar un malestar velado.

Sin embargo, la verdad, según reveló el diario español "Mundo Deportivo", parece completamente distinta a la versión de los rumores, al confirmar que el viaje había sido acordado con anterioridad con la dirección del Real Madrid.

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 VIL

El diario explicó que el viaje de Mbappé no fue improvisado ni una huida de sus compromisos, sino que estaba acordado de antemano y planificado con precisión con la dirección del Real Madrid.

El informe reveló que el objetivo de la visita era puramente humanitario, ya que Mbappé asistió a un evento benéfico organizado por una de las fundaciones que patrocina, y pasó un tiempo con un grupo de niños, en un compromiso que había adquirido consigo mismo desde hacía mucho tiempo.

Precisó que la dirección del Real Madrid adopta una postura equilibrada ante este asunto, pues, aunque considera que algunos de los comportamientos recientes de Mbappé necesitan una revisión, al mismo tiempo cree que existe una exageración desmesurada en cada paso que da la estrella francesa, y que su viaje a París es el mejor ejemplo de ello.

Mbappé no fue el único que se ausentó durante este periodo, pues la misma publicación reveló que su compañero inglés Jude Bellingham pasará dos días en la capital, Londres, para grabar compromisos publicitarios particulares, programados cuidadosamente para que coincidieran con el periodo de parón de la producción, en una clara señal de que lo que hace Mbappé entra dentro del marco de los compromisos personales permitidos a todas las estrellas del equipo.







