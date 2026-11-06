La incapacidad del Sassuolo ayuda a la estrella de la Roma a confirmar su superioridad sobre Raphinha y Kane

Las competiciones de la jornada 11 de la Serie A, transmitida por stc tv, arrancan esta noche de viernes con el partido entre el Venezia y el Udinese.

Mañana sábado se disputarán 4 partidos dentro de la jornada del Calcio, encabezados por el duelo entre la Roma y su invitado el Sassuolo, en el estadio Olímpico.

La red de estadísticas Opta señaló que la Roma no ha caído derrotada en 22 de los 24 partidos que ha disputado ante el Sassuolo en la Serie A, con 13 victorias y 9 empates frente a dos derrotas.

Asimismo, la Roma ha ganado sus cuatro últimos partidos ante el Sassuolo, lo que supone ya un récord para el equipo de la capital en cuanto al número de victorias consecutivas ante el Sassuolo en la competición.

Próximos partidos ROM Serie A 14:45 SAS

El Sassuolo solo ha logrado una victoria en los 12 partidos que ha disputado como visitante ante la Roma en la Serie A, frente a 5 empates y 6 derrotas. Ese triunfo llegó por 4-3 el 12 de marzo de 2023, en un partido en el que Armand Laurienté marcó dos goles y dio otra asistencia.

La Roma es uno de los únicos 4 equipos que aún no han perdido en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada, junto a la Lazio, el Bayern Munich y el Borussia Dortmund.

La Roma, que ha conseguido 7 victorias y 3 empates en la temporada 2026-2027, podría lograr evitar la derrota durante sus 11 primeros partidos en la Serie A por tercera vez en su historia, después de haberlo conseguido en las temporadas 2013-2014, cuando mantuvo su racha sin derrotas hasta el partido 17, y 2003-2004, cuando llegó hasta el partido 14.

La Roma, dueña del ataque más potente de la Serie A esta temporada, ha marcado 28 goles en sus primeros 10 partidos de la competición, algo que logra por primera vez en su historia.

Opta destacó que el Sassuolo ha perdido sus cuatro últimos partidos en la Serie A, y el equipo solo ha encajado 5 o más derrotas consecutivas en la competición una vez en su historia, entre enero y marzo de 2014, cuando perdió 7 partidos seguidos.

El Sassuolo no logra ninguna victoria como visitante en la liga desde el pasado 15 de febrero, cuando venció al Udinese por 2-1. Desde entonces, el equipo ha sumado 3 empates y 8 derrotas en 11 partidos fuera de casa, además de perder 6 de sus siete últimos encuentros como visitante, frente a un empate.

El Sassuolo, dueño de la defensa más débil de la Serie A esta temporada, ha recibido 26 goles tras disputar 10 partidos, algo que ocurre por primera vez en la historia de sus participaciones en la competición.

Donyell Malen, jugador de la Roma, encabeza la lista de goleadores de las cinco grandes ligas de Europa durante el año 2026, con 22 goles, superando por un tanto a Raphinha y Harry Kane, que han marcado 21 goles cada uno.

De forma más detallada, el delantero neerlandés es el único jugador de las cinco grandes ligas que ha marcado al menos 10 goles en casa (10 goles) y 10 goles como visitante (12 goles) durante el año natural en curso.