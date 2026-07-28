La IFAB zanja la polémica: la expulsión de Embolo ante Argentina fue errónea

La Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB) confirmó que la expulsión del suizo Breel Embolo durante el partido ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 fue una decisión errónea, aclarando que el proceso de revisión del videoarbitraje que derivó en la segunda tarjeta amarilla del jugador no fue correcto.

Según la IFAB, Embolo no merecía la expulsión tras recibir la segunda tarjeta amarilla después de la revisión del videoarbitraje por simular para conseguir una falta, una decisión que cambió el rumbo del partido en el minuto 72, poco después de que Suiza lograra el empate 1-1.

La expulsión contribuyó a que Argentina se impusiera por 3-1 tras la prórroga, en medio de las protestas que suscitó la decisión, entre ellas las críticas de los jugadores y entrenadores de la selección de Egipto, sobre la preferencia de los árbitros hacia el equipo de Lionel Messi en las decisiones arbitrales.

La Junta, avalada por la FIFA, publicó el lunes una aclaración sobre las normas del uso del videoarbitraje, confirmando que el protocolo del VAR relativo a los casos de "error en la identificación" no era aplicable a este tipo de situaciones durante el Mundial, pese a la posibilidad de utilizarlo en competiciones futuras.

La Junta Internacional de la Asociación de Fútbol señaló, en un comunicado oficial: "Sin embargo, el protocolo no debe utilizarse de esta manera hasta que se complete dicha revisión".

Embolo cayó al suelo tras un contacto con el centrocampista de Argentina Leandro Paredes, quien recibió una tarjeta amarilla.

Los responsables del videoarbitraje informaron al árbitro de que Paredes no había cometido falta, por lo que Embolo recibió en su lugar una tarjeta amarilla, la segunda para él, y fue expulsado del partido.

Aquella situación no representa la manera en la que se pretende aplicar actualmente la regla del "error en la identificación", ya que se emplea para corregir la decisión del árbitro cuando la tarjeta se le muestra a un jugador equivocado que no cometió la falta original por la que fue sancionado.

Murat Yakin, entrenador de Suiza, declaró tras el partido en Kansas City: "El árbitro tomó la decisión equivocada. Sé que van a proteger a su árbitro, pero esta regla destrozó nuestro partido de hoy, y eso es muy doloroso; quedar eliminados de esta manera duele mucho".

La IFAB aclaró que la tarjeta "solo puede revisarse para determinar la identidad del jugador que cometió la falta por la que fue sancionado, y no puede revisarse ni modificarse la falta en sí misma".

Desde marzo se lleva a cabo una revisión del protocolo del videoarbitraje, y la Junta Internacional de la Asociación de Fútbol reconoció que situaciones como la de Embolo entran dentro de dicha revisión.

La Junta, que tiene su sede en Zúrich, señaló: "El uso de la cláusula del error en la identificación para tratar la simulación durante el Mundial 2026 tuvo una buena acogida".

La Junta Internacional de la Asociación de Fútbol está integrada por responsables designados por la FIFA, junto a las cuatro federaciones británicas de fútbol.

Su reunión anual se celebra en febrero o marzo de cada año para actualizar las reglas del juego, que entran en vigor en los grandes torneos o durante la temporada siguiente.