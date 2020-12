La identidad Gallardo desembarcó de lleno en la Copa Liga Profesional

Hasta ahora, River había tenido que reservar a los titulares para la Copa Libertadores. Con 15 días hasta la serie con Palmeiras puede ir con todo.

Si River tuviera que jugar mañana mismo la final de la , solo tendría dos bajas seguras: Enzo Pérez, recuperándose del Covid, y Nacho Fernández, que atraviesa una lumbalgia. Sin embargo, el equipo titular para Marcelo Gallardo hoy prescinde de los nombres, porque la constante es, nuevamente, la identidad.

Cuando se especulaba con el posible equipo para visitar a , el comentario recurrente era que "va con todos los titulares". Pero, ¿cómo? Si Pinola y Casco están en el banco, si está Angileri de 3, Ponzio y Zuculini de doble 5, Carrascal de extremo derecho. Hoy, ellos son los titulares. Como en el reinicio de la Copa Libertadores, la figura era Julián Álvarez, quien hoy ingresa algunos minutos desde el banco de suplentes.

La identidad de River no existiría sin resultados, claro está. El resto de los técnicos del fútbol argentino se preguntarán, ¿por qué a Gallardo no le ponen cara de culo los jugadores que saca del equipo? En principio, porque da resultado. Eso es innegable. Pero el resultado llega como consecuencia de un proyecto, de un convencimiento. Entonces, si el DT decide reemplazar a un futbolista, le esgrime todos los argumentos. Y cuando las decisiones están fundamentadas y dan sus frutos, no hay lugar para las caras de culo. O sí, la puerta de salida.

Después de meterse seis a Nacional en Montevideo, ahora le hizo tres en el Ducó al Globo. Con De La Cruz encendido y con la pirueta de Suárez, pero con el apoyo del equipo titular, de los que entraron desde el banco, de los que no sumaron minutos, de los juveniles.

La próxima fecha para River será ante . Y luego, con el inicio del 2021, una nueva seguidilla que incluirá Superclásico, serie con Palmeiras y duelo con Independiente, tal vez con posibilidades de acceder a la final de esta Copa en la que esta noche demostró que pasó de banco de pruebas a objetivo para no despreciar.