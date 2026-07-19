¿La huella de Guardiola y el guion de Egipto?... Ronaldo sorprende a Argentina con respecto a la final del Mundial

La leyenda brasileña Ronaldo prevé que España ganará «fácilmente» a Argentina en la final del Mundial 2026, hoy domingo, y enumera los factores que les llevarán a la victoria en Nueva Jersey.

España llegó a la final tras vencer 2-0 a Francia, mientras que Argentina remontó ante Inglaterra.

Tras empatar en su debut ante un rival modesto, España ha encadenado seis victorias y solo ha encajado un gol.

Argentina, en cambio, depende mucho de Lionel Messi, de 39 años, autor de ocho goles en siete partidos y segundo en la lucha por la Bota de Oro, a dos tantos de Kylian Mbappé.

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Sin embargo, Ronaldo, en una charla en su cuenta de TikTok con Denilson —también campeón del mundo con Brasil en 2002—, fue muy claro sobre la final de 2026.

Ronaldo afirmó: «Creo que España ganará y que será un partido fácil. Para mí, Francia y España siempre han sido las favoritas para ganar, y siempre recuerdo el programa previo al partido entre Francia y España en el que dije que el campeón ganaría ese partido».

Y añadió: «España ganará con facilidad gracias a su estilo excepcional, que llevan años practicando».

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El «Fenómeno» añadió: «Veo mucha huella de Guardiola en esta filosofía; la puso en marcha en el Barcelona en 2006 y 2007».

Y añadió: «Argentina es una amenaza, pero España es, sencillamente, mucho mejor».

Reconoce el peligro de Argentina y su espíritu de lucha, pero no cree que baste para ganar, como sucedió ante Egipto (3-2) e Inglaterra (2-1).

Y añadió: «España ganará con facilidad; Argentina no tendrá la fuerza para imponerse, pues los españoles dominarán la posesión».

Y añadió: «El éxito de Argentina en este Mundial radica en su capacidad para remontar; Messi vuelve a escribir una bonita historia. Es un equipo con carácter y espíritu para superar adversidades; es impresionante y debemos aprender de ello».

Y subrayó: «Pero el estilo de España es muy mecánico: juegan rápido, controlan el partido y calman el juego con la posesión».

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