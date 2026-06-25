Según RTL Nieuws, aún no está claro que el partido del Mundial Holanda-Túnez comience a la hora prevista.

Los meteorólogos pronostican tormentas eléctricas, vendavales y fuertes lluvias en Kansas City, donde la selección holandesa jugará a la 01:00 (hora de los Países Bajos) su último partido de la fase de grupos.

La FIFA debe cumplir las normas locales sobre rayos.

El partido está programado para las 18:00 hora local en un estadio al aire libre. La meteoróloga Magdel Erasmus, de Buienradar, advierte que podrían caer 25 mm de lluvia con tormentas.

Los partidos pueden retrasarse si se detecta actividad eléctrica en un radio de 13 km, y solo se reanudarán tras 30 minutos sin rayos.

Cada nuevo rayo reinicia el reloj, por lo que la demora puede extenderse varias horas si la tormenta no cede, como sucedió en el Francia-Irak.

Es probable que se acumulen retrasos.

La marcha de aficionados de la «Oranjelegioen» también podría verse afectada. Mike Nicco, meteorólogo de KCTV5, calcula en un 80 % la probabilidad de retraso del Holanda-Túnez.