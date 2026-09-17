La histórica racha del Sundowns amenaza al Al Ahly ante la mirada del mundo

El Al-Ahli saudí disputa un duelo de altos vuelos ante el Mamelodi Sundowns sudafricano, en la Copa Intercontinental de Clubes, en medio de un desafío añadido que espera al "Al-Raqi" en el terreno de su rival, que cuenta con un historial difícil de romper dentro de su propio estadio.

El Al-Ahli se prepara para enfrentarse al Sundowns en su feudo de la ciudad de Pretoria, donde el equipo sudafricano no ha conocido el sabor de la derrota en la liga local en su terreno desde mayo de 2024, convirtiendo su estadio en uno de los escenarios más difíciles de visitar en la competición.

La racha histórica del Sundowns alcanzó los 34 partidos consecutivos sin derrota en su terreno en la liga sudafricana, después de que el equipo mantuviera sus sólidos resultados y lograra una amplia victoria sobre el Sekhukhune por 3-0 durante septiembre de 2026.

El equipo sudafricano no se limitó a mantener su registro libre de derrotas, sino que consiguió 31 victorias frente a solo 3 empates durante esta racha, en una cifra que refleja lo complicado que resulta enfrentarse a él ante su afición.

Desde mayo de 2024, ningún equipo ha logrado ganar al Sundowns dentro de su estadio en las competiciones de liga, lo que otorga un carácter especial al enfrentamiento ante el Al-Ahli, sobre todo porque el "Al-Raqi" estará obligado a derribar esta fortaleza si quiere salir con una valiosa victoria.

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Este registro coloca al Al-Ahli ante una misión complicada, al quedar obligado a enfrentarse a un equipo acostumbrado a resolver sus partidos en su terreno, en un momento en el que el "Al-Raqi" busca presentarse con una imagen fuerte en el torneo mundial.

Y no se trata solo de la racha sin derrotas, ya que el Sundowns afronta el duelo viviendo un potente arranque de temporada, después de encabezar las competiciones de la liga local, además de su clasificación a la final de la Copa MTN8.

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Jugar en su terreno otorga una ventaja añadida al Sundowns, gracias a su pleno conocimiento de su estadio y de las condiciones del partido, mientras que el Al-Ahli estará obligado a lidiar con el ambiente de la afición y la presión esperada desde los primeros minutos.

La importancia del duelo aumenta al disputarse dentro de la Copa Intercontinental de Clubes, lo que pone la racha histórica del Sundowns ante una nueva prueba mundial, después de que la mayoría de sus partidos anteriores se limitaran a las competiciones locales.

En cambio, el encuentro representa una oportunidad para que el Al-Ahli demuestre su capacidad de lidiar con las condiciones más difíciles, especialmente porque enfrentarse a un equipo que no ha perdido en su terreno en la liga desde mayo de 2024 requiere una gran concentración durante todos los acontecimientos del partido.

Entre una racha histórica del Sundowns y el deseo del Al-Ahli de escribir un potente comienzo en el escenario mundial, el duelo de Pretoria será una de las pruebas más difíciles del "Al-Raqi", ante una fortaleza que ningún rival local ha podido derribar desde hace más de dos años.