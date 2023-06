La historia de Inter Miami: cuándo se fundó, cuántos títulos tiene y qué rol cumple David Beckham

Lionel Messi defenderá a Las Garzas en la próxima temporada. En GOAL detallamos con lo que se encontrará el campeón del mundo con Argentina.

Lionel Messi ya escogió destino para continuar su carrera. El campeón del mundo con Argentina cerró su vínculo con el Inter Miami, equipo que compite en la Conferencia Este de la Major League Soccer.

El rosarino decidió sumarse a la disciplina de la franquicia americana tras comunicar que no volverá al Barcelona, descartar una oferta de Arabia Saudita (concretamente del Al-Hilal) y después de culminar su contrato con el Paris Saint-Germain, institución a la que arribó en agosto de 2021 logrando alzar la Ligue 1, en las dos temporadas que permaneció en los parisinos, además de la Supercopa de Francia. De este modo, el mejor jugador de la historia se despidió del Parque de los Príncipes con un total de 32 conquistas y 35 asistencias en 74 encuentros disputados, cifras que buscará elevar en el equipo propiedad de David Beckham.

¿Cuándo se fundó el Inter Miami?

Popularmente conocido como The Herons, el club comenzó a gestarse en 2012 pero fue fundado en 2018 por Marcelo Claure, Masayoshi Son y David Beckham. No obstante, en 2021 los hermanos Jorge y José Mas se convirtieron en los propietarios mayoritarios tras adquirir las acciones de los empresarios de origen boliviano y japonés. "Estamos sumamente orgullosos del progreso que hemos logrado a lo largo del último año y medio en la Major League Soccer, y estamos agradecidos de haber formado parte de esa trayectoria junto con Marcelo y Masayoshi", señaló en la oportunidad el ex Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes. Además, Ares Management se unió al conjunto como un inversionista de capital preferente por medio de fondos gestionados por su grupo de crédito.

¿Cuántos títulos tiene?

Las Garzas han disputado tres temporadas en la MLS y no poseen títulos. En su primera campaña remataron en la décima plaza con 24 puntos pese a que invirtieron más de 27 millones de dólares en las contrataciones de Julián Carranza, Rodolfo Pizarro y Matías Pellegrini.

En su segundo curso alcanzó el undécimo lugar de la clasificación. Eso sí, hizo historia con una seguidilla de 11 encuentros con tan solo una derrota. La segunda temporada también se destacó por incluir a los primeros jugadores graduados de la Academia, como Edison Azcona, Ian Fray y Felipe Valencia. Este año, el conjunto estadounidense marcha como colista con 15 puntos, 24 por detrás del líder Cincinnati. De hecho, el equipo de Beckham solo clasificó una vez a los playoffs. Ni el primer técnico, el uruguayo Diego Alonso, ni el destituido Phil Neville -excompañero y amigo de Beckham en los Diablos Rojos y la Selección inglesa- pudieron conformar un plantel que peleara por el campeonato a pesar de la gran inversión que se realizó en fichajes de renombre como Kieran Gibbs, Blaise Matuidi, Alejandro Pozuelo y Gonzalo Higuaín, quien además compartió camarín con su hermano Federico durante su primera etapa. Ahora, quieren cambiar la historia con la inclusión de Javier Morales, quien sumará su primera experiencia en el cargo de entrenador de manera interina.

¿Qué rol cumple Beckham?

El exfutbolista británico es la cara más visible del conjunto estadounidense y actualmente es el copropietario junto a los hermanos Jorge y José Mas, herederos de la fortuna de Jorge Mas Canosa. Los empresarios compraron en 2021 las acciones de Marcelo Claure y Masayoshi Son, quienes sumaban el 48% de la propiedad del club. Y pese a que el ex Angeles Galaxy es socio minoritario, ha estado involucrado en todas las negociaciones del equipo aumentando aún más la fortuna de la institución que hace de local en el DRV PNK Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.

Consignar que, de acuerdo a lo que reporta The Athletic, la operación Messi envuelve a toda la competición hasta el punto que la oferta incluiría un porcentaje de los suscriptores al MLS Pass y otro a las ganancias que le reportaría a Adidas su llegada a la competición. Asimismo, los derechos televisivos se encuentran a manos de Apple, que -de paso- acaba de anunciar que emitirá una docuserie sobre el camino que recorrió el astro argentino en su ruta a la conquista de Qatar 2022 con la Albiceleste.

Cabe recordar que Messi, quien podría hacer su estreno el 21 de julio ante Cruz Azul en un torneo amistoso- llega al territorio marcado por la próxima edición de la Copa América y el Mundial de 2026 que se disputará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.