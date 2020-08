La historia de Ilicic, el gran ausente de Atalanta contra PSG: ¿por qué no juega el esloveno?

El delantero revelación del equipo sensación de la Serie A y la Champions League atraviesa un difícil momento personal y fue licenciado por el club.

"Por Bérgamo y por Ilicic", escribió el Papu Gómez en su cuenta de Instagram hace algunos días. Para , se juega algo más en la que la gloria deportiva: por detrás del equipo sensación de se conjugan dos épicas que empujan al plantel a dejar todo en el microcertamen que se disputa en . La primera tiene que ver con la ciudad de donde procede el club, una de las más golpeadas en Europa por el coronavirus. La segunda, el duro momento que atraviesa el delantero esloveno.

Josip Ilicic disputó su último partido el 11 de julio, en el empate por 2-2 ante . Desde que retornó la que el jugador que había metido 21 goles hasta antes del parate estaba desaparecido: no solo no convirtió ni un tanto en los cinco encuentros que jugó, sino que fue suplente en las tres primeras fechas y no pudo completar los otros dos cotejos en los que fue titular. Luego de ese empate ante al que hasta ese momento era el líder del campeonato, Gian Piero Gasperini ya no volvió a utilizarlo: estaba con cinco kilos menos y con la cabeza en otro lugar.

Con la temporada terminada y el plantel en Lisboa, los medios italianos dieron la noticia: el goleador tiene depresión. "Está rodeado de mucho cariño, es en una de esas situaciones que pasan cuando menos te lo esperas , le puede pasar a cualquiera. Todos le estamos ayudando a salir de este momento y volver a ser el jugador que es", reconoció Gasperini. "Es como si a la Juventus le faltara Dybala, Lukaku al Inter o Immobile a la ", agregó.

Las versiones abundan, pero lo cierto es que el club licenció al jugador y le permitió regresar a Eslovenia para estar con su familia. Y aunque no se comunicaron los motivos de su enfermedad, se especula con que pudo haber tenido como causa la pandemia que azota, aún hoy, a Europa y que se relaciona con su pasado y sus orígenes.

Ilicic nació en , cuando el país todavía conformaba la ya desaparecida Yugoslavia. Su padre fue asesinado cuando tenía tan solo nueve meses y, unos pocos años más tarde, debió huir con su madre hacia Eslovenia cuando se desató la Guerra de los Balcanes. En 2018, cuando estaba en Atalanta, sufrió la muerte de quien fuera su amigo, Davide Astori, a causa de un paro cardíaco inesperado. Este hecho lo marcó. "Pensé mucho en lo que le pasó a Davide. Tenía miedo de dormirme y no volver a despertarme, de no volver a mi familia", contó un tiempo después, cuando superó una infección en los ganglios linfáticos del cuello que casi le cuesta la vida. "Ya me conformaba sólo con poder hacer vida normal, aunque no volviera a jugar al fútbol. Tuve que aprender a andar, a correr, todo como si fuera un niño", contó.

En 2019 recuperó la alegría y fue pieza fundamental para lograr que Atalanta llegue a donde está, pero el coronavirus y la gravedad que tuvo en Bergamo no le habría hecho nada bien. Tampoco sumó que se haya señalado aquel increíble partido ante como una de las causas más graves de la expansión del virus. Con el apoyo de la institución, que priorizó su salud por sobre el fútbol, y el cariño de todos sus compañeros, se recupera en su país. En Italia, todos lo esperan y, mientras tanto, juegan por y para él.