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Con una simple imagen dentro del vestuario, Mohamed Salah incendió las redes sociales, después de aparecer sonriente sosteniendo un papel en el que estaba escrito el número "70", celebrando su llegada al gol internacional número 70 con la camiseta de la selección de Egipto, tras su doblete en la portería de Malaui.

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Sin embargo, esta imagen de aspecto festivo de la estrella del Trabzon turco abrió un amplio debate sobre el número real del goleador de Egipto, entre los registros de la Federación Egipcia, que dicen 70, y los de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, que dicen 68.

Una celebración especial por una cifra histórica

Mohamed Salah celebró de una manera especial su llegada al gol internacional número 70 con la camiseta de la selección egipcia, luego de aparecer en el vestuario sonriente mientras sostenía un papel en el que estaba escrito el número «70», en una imagen que tuvo una amplia repercusión en las redes sociales, confirmando su lugar como uno de los más grandes goleadores en la historia de Egipto y la continuación de su escritura de la historia con la selección de su país.

La celebración llegó tras el doblete de Salah en la portería de Malaui, que otorgó a la selección egipcia una victoria importante y dio a su capitán una nueva cifra que se suma a su trayectoria legendaria, que comenzó hace más de una década y en la que pasó de ser una joven promesa en el Al-Mokawloon Al-Arab a uno de los mejores jugadores del mundo y un ícono del fútbol egipcio moderno.

La imagen no fue una mera celebración pasajera, sino un mensaje claro de Salah de que sigue en la cima, de que continúa rompiendo récords, pese a todas las presiones y los desafíos que lo rodean con la selección, y pese a las críticas que lo persiguen en algunos períodos.

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La lucha por el trono: ¿Salah o Hossam Hassan?

El debate sobre el número real de goles de Mohamed Salah enciende una nueva lucha histórica por el título de goleador histórico de la selección de Egipto, entre el actual capitán de los Faraones y la leyenda Hossam Hassan, que marcó 69 goles internacionales oficiales con la camiseta de la selección.

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Según las cuentas de la Federación Egipcia, Salah ya ha resuelto la lucha, luego de llegar a 70 goles, superando la cifra de Hossam Hassan por un gol, para sentarse en el trono de los goleadores de Egipto y escribir su nombre al frente de la lista que durante largos años llevó el nombre del Decano.

En cambio, según las cuentas de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, la lucha sigue abierta, ya que Salah solo tiene 68 goles homologados, es decir, que está a un gol por detrás de Hossam Hassan, y necesita un solo gol para igualarlo y dos goles para quedarse en solitario al frente de forma oficial, lo que convierte cada próximo partido de Egipto en una cita con la historia.

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¿Por qué la FIFA dice 68 y no 70?

El registro de Mohamed Salah con la selección de Egipto asciende a 70 goles en los registros locales y totales tras su doblete en la portería de Malaui, mientras que su registro asciende a 68 goles internacionales homologados únicamente en los registros oficiales de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, y de la red «Transfermarkt» de estadísticas de fútbol.

Esta disparidad entre las dos cifras se debe a las reglas de homologación de los partidos amistosos internacionales, ya que la FIFA establece condiciones estrictas para considerar cualquier partido internacional de la categoría «A», entre ellas no superar el número de cambios permitidos, algo que no se cumplió en uno de los partidos en los que Salah marcó.

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Esto significa que Salah tiene dos cifras al mismo tiempo: una cifra local homologada por la Federación Egipcia y los medios de comunicación egipcios, y una cifra internacional homologada por la FIFA, y ambas son correctas según los criterios de la entidad que la contabiliza, lo que explica el recurrente debate sobre el número de sus goles cada vez que marca un nuevo gol.

Suazilandia: el secreto de los dos goles borrados

Las razones de la diferencia entre los registros de la FIFA y la Federación Egipcia residen en el partido amistoso ante Suazilandia, pues Salah marcó dos goles en la portería de la selección de Suazilandia en 2013, durante un encuentro amistoso en el que el exentrenador Bob Bradley realizó 10 cambios, lo que contraviene los reglamentos de la FIFA para los partidos internacionales y hace caer los dos goles del registro internacional oficial.

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En cuanto a la homologación local frente a la internacional, la Federación Egipcia de Fútbol y las estadísticas de los medios contabilizan todos los partidos que disputó la selección absoluta, hasta llegar a un total de 70 goles, según la red «Worldfootball», mientras que la Federación Internacional de Fútbol excluye los goles marcados en los partidos que registran más de 6 cambios.

Asimismo, Salah marcó otros 10 goles con las selecciones de Egipto sub-20 y sub-23 y la selección olímpica, pero estos goles no se incluyen dentro del registro de la selección absoluta en ninguna entidad estadística.

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Y entre 68 y 70, lo único constante es que Mohamed Salah es el goleador histórico de la selección egipcia en la era moderna, y que sigue escribiendo la historia, gol tras gol e imagen tras imagen.