La historia advierte: España y Argentina temen la maldición del primer gol

La selección española ha completado siete partidos en el Mundial 2026 sin ir nunca por detrás en el marcador.

Según Opta, solo Italia (1938 y 1982) y Alemania (1990) lograron el título sin verse por debajo en el marcador.

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Además, el equipo que anotó primero en la final ganó el título en seis de las últimas siete ocasiones; la única excepción fue la final de 2006, cuando Francia empató 1-1 con Italia y perdió en penaltis.

Argentina llegó a la final tras liderar su grupo y vencer a Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2), Suiza (3-1) e Inglaterra (2-1).

España lideró su grupo, venció a Austria (3-0) en la ronda de 32, a Portugal (1-0) en octavos, a Bélgica (2-1) en cuartos y a Francia (2-0) en semifinales.

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, busca su cuarto título tras ganar en 1978, 1986 y 2022, mientras que España aspira a su segundo, después de 2010.



