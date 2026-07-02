La hermana de Cristiano Ronaldo tiene una gran noticia sobre el futuro de este

Cristiano Ronaldo disputa su último Mundial, según ha dicho su hermana, Kátia Aveiro, este jueves en Sport TV. El delantero de 41 años jugará con Portugal en dieciseisavos contra Croacia y, si ganan, se medirá a España en octavos.

«Según la información que tengo, se va a despedir. No hoy, pero creo que esta es su gira de despedida con la selección. Una fuente fiable me dice que este es su “último baile”, el Mundial. Así que hay que disfrutarlo mientras dure», afirmó la hermana del veterano poco antes de entrar en el estadio de Toronto.

Kátia, muy orgullosa de su hermano, añadió: «Lleva más de veinte años dominando. Mire dónde estamos ahora, la familia Aveiro, y de dónde venimos. ¿Creen que las críticas pueden empañar nuestra alegría? ¡Nunca!».

Confía en la victoria lusa: «Estoy tranquila; al final sonreiremos. Cristiano está sereno y transmite buena energía, lo que nos calma».

«¿España en octavos? Sea quien sea el rival, estaremos preparados», afirma Kátia, que vio cómo la selección española ganaba 3-0 a Austria.

Ronaldo suma 231 partidos y 145 goles con Portugal, es campeón de Europa 2016 y bicampeón de la Liga de Naciones, y su gran objetivo es ganar el Mundial.

Su futuro con la selección es incierto: aún no ha tomado una decisión definitiva y se centra en triunfar en la fase final de Estados Unidos, Canadá y México.