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Un solo «me gusta» ha vuelto a poner el foco en la relación entre Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, y su exentrenador, Xabi Alonso, que actualmente dirige al Chelsea.

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Según informó el diario Sport, Vinícius interactuó en Instagram con una publicación de la cuenta 433 sobre la dura derrota que sufrió el Chelsea ante el Leeds por 1-4 en Stamford Bridge.

Un gesto que no pasó desapercibido, sobre todo por las diferencias que existieron en el pasado entre el jugador del Real Madrid y su exentrenador.

Este tropiezo llega en un momento delicado para Xabi Alonso. El Chelsea ocupa la octava posición de la Premier League, con 16 puntos tras 11 jornadas, fruto de cinco victorias, un empate y cinco derrotas.

El Chelsea ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de la Premier League, y la contundente derrota ante el Leeds, que supuso el primer triunfo de los visitantes en Stamford Bridge desde 1999, ha aumentado la presión sobre Alonso, quien admitió que su equipo atraviesa una fase de fragilidad.

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El «me gusta» de Vinícius admite más de una interpretación, pero es difícil no recordar la compleja relación que mantuvieron ambos en el Real Madrid durante la pasada temporada.

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Desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo merengue, el brasileño perdió parte del protagonismo al que estaba acostumbrado, y sus sustituciones se convirtieron en una fuente recurrente de tensión.

El Clásico lo cambió todo

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El episodio más sonado se produjo el 26 de octubre de 2025, durante el Clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Con el Real Madrid por delante en el marcador (2-1), Alonso decidió sustituir a Vinícius y dar entrada a Rodrygo en el minuto 72.

El extremo brasileño reaccionó visiblemente molesto y gritó «siempre yo», protestando públicamente por la decisión, antes de marcharse directamente al vestuario y regresar más tarde al banquillo. Una escena que eclipsó buena parte de la victoria del Real Madrid.

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Días después, Vinícius pidió disculpas públicamente a la afición, a sus compañeros, al club y a Florentino Pérez, pero no mencionó a Xabi Alonso.

El técnico aseguró entonces que el asunto estaba zanjado, aunque las diferencias entre ambos siguieron generando polémica. La etapa del entrenador español terminó en enero de 2026, tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

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Meses después, Vinícius fue sincero al recordar aquella experiencia: «No hubo entre nosotros la sintonía que él quería». Además, elogió la relación especial que encontró con Álvaro Arbeloa y no dedicó ningún mensaje público de despedida a Alonso cuando este dejó el Real Madrid.

Ahora, mientras Xabi Alonso intenta enderezar el rumbo del Chelsea, ha bastado un solo «me gusta» para reabrir un capítulo del pasado que parecía cerrado.