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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

La hazaña se repite... El trío anfitrión vuelve a ganar el Mundial, 12 años después

USA vs Belgium
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Canadá vs Marruecos
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Estados Unidos pone fin a un impasse que se prolongó durante 24 años

En el Mundial 2026, las tres anfitrionas —Estados Unidos, Canadá y México— avanzaron a octavos, mostrando la fuerza de Norteamérica.

Canadá abrió el camino al vencer 1-0 a Sudáfrica, México superó 2-0 a Ecuador y Estados Unidos cerró con el mismo marcador ante Bosnia y Herzegovina.

Las tres avanzaron sin encajar gol en esta ronda.

Es la segunda vez que tres equipos de la CONCACAF llegan a esta fase, tras 2014 (Estados Unidos, México y Costa Rica).

Canadá enfrentará a Marruecos, México a Inglaterra y Estados Unidos a Bélgica en octavos. Consulta los horarios.

La selección de Estados Unidos rompió una sequía de 24 años al lograr su segunda victoria en eliminatorias, tras el triunfo de 2002 sobre México.

Ahora busca los cuartos de final, algo que no logra desde 2002, su mejor actuación del siglo XXI.

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