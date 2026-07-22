Un informe de prensa señaló que el portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, ha tomado varias decisiones respecto a algunos jugadores del equipo, tras el inicio de la pretemporada.

Ha pasado poco más de una semana desde el regreso de José Mourinho al trabajo, y el técnico portugués se ha reunido con su cuerpo técnico y con los jugadores que no participaron en el Mundial en Valdebebas.

Esto brinda una oportunidad para que los jugadores recuperen su forma física tras las vacaciones, pero no se limita a eso, ya que para el entrenador supone una ocasión para evaluar a algunos jugadores, especialmente a los más jóvenes, para determinar si pueden aportar un valor añadido de cara a la próxima temporada.

Tras las primeras sesiones de entrenamiento, el técnico portugués y los responsables del Real Madrid han tomado algunas decisiones preliminares.

Al jugador Franco Mastantuono se le ha pedido que abandone el Real Madrid, según informó la emisora "Cadena COPE" este miércoles.

El jugador argentino, que se incorporó al equipo por 60 millones de euros el pasado verano, no tiene un puesto titular en la plantilla para la próxima temporada, y el Real Madrid desea cederlo. José Mourinho quiso verlo jugar antes de tomar la decisión, y no quedó del todo convencido con el rendimiento del exjugador del River Plate, por lo que se espera que el jugador argentino reciba numerosas ofertas.

La emisora también informó de que Raúl Asencio se verá obligado a abandonar el Santiago Bernabéu, al menos de forma temporal, ya que no entra en los planes de José Mourinho, y se espera la incorporación de un nuevo defensa.

Por otro lado, se espera la permanencia de Gonzalo García, cuyo futuro también era incierto, especialmente con el regreso de Endrick, después de haber deslumbrado al técnico portugués.

Dean Huijsen deposita grandes esperanzas en este periodo, pues la salida no es una opción sobre la mesa para el defensa español, aunque estaba deseoso de demostrar su valía a Mourinho, especialmente tras haber quedado fuera de la lista de España para el Mundial.

Y como informó recientemente el diario "As", deslumbra a todos en los entrenamientos y ofrece un rendimiento destacado, lo que ha causado la admiración del entrenador.

En cuanto al joven centrocampista español Cherif Fofana, de tan solo 16 años, también muestra un potencial prometedor, y Mourinho podría mantenerlo en la concentración durante toda la pretemporada de cara a la nueva temporada.

Poco a poco irán regresando los jugadores del Mundial y, a pesar de su estatus, también tendrán que demostrar su valía ante José Mourinho.