José Mourinho volvió a pisar el terreno de Valdebebas, regresando al banquillo del Real Madrid con un único objetivo: devolver el espíritu ganador a un equipo que ha estado ausente de los podios de campeón durante dos temporadas consecutivas.

El regreso del "Special One" no fue tranquilo, sino que llegó cargado de decisiones técnicas audaces y de un once inicial todavía en fase de construcción, que amenaza con dejar fuera de los planes del primer equipo a grandes nombres.

Y aunque los rasgos del once definitivo aún no están claros, los primeros indicios confirman que la revolución ha comenzado, pues el técnico portugués inició su segunda etapa sin apoyarse en dos fichajes que se esperaba fueran pilares fundamentales esta temporada, Marc Cucurella y el marfileño Yan Diomandé, lo que significa que inevitablemente se producirán cambios radicales en la lista de titulares que disputó el partido del pasado fin de semana.

El centro del campo encabeza el mayor foco de polémica en Madrid, donde Mourinho, en su primera aparición, se apoyó en una dupla formada por Bernardo Silva y Federico Valverde en el doble pivote, con Jude Bellingham por delante de ellos en la posición de organizador del juego, un puesto que parece reservado para él de forma casi segura. Mientras tanto, el turco Arda Güler ocupó la posición de extremo derecho, un puesto que se perfila como la primera víctima de la llegada de Diomandé.

¿Cuál será la forma definitiva del centro del campo del Real Madrid?

Este espinoso asunto lo destapó el célebre programa "El Larguero" de la Cadena SER, donde el periodista Raúl Ruiz se preguntó con franqueza: "Cuando Tchouaméni recupere su disponibilidad, ¿a quién sacrificará Mourinho? ¿Prescindirá de Bernardo Silva o de Arda Güler?"

La respuesta llegó de forma impactante desde el corazón del "Consejo de Veteranos del Real Madrid", que reúne a una élite de exestrellas, donde el analista Rafa Alkorta afirmó que no ve a Valverde apto para el papel de doble pivote.

Alkorta dijo: "No le veo jugar ahí, porque no creo que sea un jugador de pivote, lo vimos en una de las jugadas que acabó en el gol del Espanyol, esto no quiere decir que Tchouaméni hubiera evitado el gol, pero Valverde desde luego no es un pivote, y mucho menos un centrocampista central. El jugador con más movilidad y que más intenta ligar el juego es Bernardo Silva".

Ruiz volvió a preguntarse por el destino de la estrella uruguaya: "¿Sigue teniendo Valverde un sitio en este equipo, ya sea en el centro o en el extremo derecho? Me sorprendería mucho que Valverde no fuera titular con el Real Madrid".

Pero los cálculos técnicos de Mourinho podrían no tener piedad. En caso de que el portugués se decante por la dupla de Bernardo Silva y Tchouaméni en el eje, con Diomandé fijado en la banda derecha, tanto Valverde como Güler se encontrarían ante un peligro real de perder su sitio en el once titular.

Alkorta explicó que Valverde "todavía no ha asimilado el estilo de juego equilibrado", señalando que esta posición exige recuperar el balón, correr y presionar de forma continua, tareas en las que Tchouaméni podría ser más contundente que Valverde.

Coincidió con él el analista Kiko Narváez, diciendo: "Esa es la labor del entrenador, tiene un equipo y una personalidad que le permiten elegir el momento adecuado para cada jugador, y coincido con Rafa respecto a Valverde, todavía no ha asimilado este estilo de juego, porque tiene muchas opciones ofensivas que se mueven de un lado a otro, lo que hace que pierda su posición".

Y entre la abundancia de opciones y las complejidades de la nueva táctica, parece que Fede Valverde, uno de los jugadores más comprometidos y batalladores de las últimas temporadas, podría ser el gran perdedor de la segunda revolución de Mourinho, que acaba de comenzar en el Bernabéu.