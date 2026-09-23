Apenas el anuncio del traspaso de la estrella egipcia Mohamed Salah al club Trabzonspor sacudía el panorama deportivo mundial, cuando el club turco se vio obligado a esgrimir el arma de la ley para proteger a su nueva estrella.

El Trabzonspor emitió hoy un comunicado oficial de tono contundente, en el que advirtió contra el uso no autorizado del nombre y las imágenes de su nuevo jugador Mohamed Salah, tras detectar una ola de anuncios y campañas comerciales que aprovecharon la fiebre del fichaje.

El club afirmó en su comunicado que el traspaso de Salah despertó un enorme entusiasmo no solo dentro del panorama deportivo turco, sino a nivel mundial, lo que llevó a algunas empresas e instituciones comerciales a aprovechar el acontecimiento y llevar a cabo campañas promocionales utilizando imágenes del jugador, su nombre y la camiseta del Trabzonspor sin ningún derecho.

El comunicado hizo hincapié en un punto legal decisivo, en el que se afirmó: «Que Salah vista la camiseta del Trabzonspor no concede a ningún tercero el derecho a utilizar su nombre y sus imágenes con fines comerciales».

El club explicó que las infracciones detectadas consisten en particular en el uso de imágenes de Salah para promocionar productos y servicios, la creación de una impresión engañosa en el público sobre la existencia de una colaboración comercial o un respaldo por parte del jugador y del club, y la obtención de beneficios económicos a partir del valor comercial de la marca del Trabzonspor.

La directiva del club consideró que tales prácticas representan una vulneración manifiesta, no solo de los derechos personales y de imagen del jugador, sino también de los derechos de marca del club, de su reputación comercial y de su valor económico.

El Trabzonspor anunció que ya ha comenzado a documentar todos los anuncios y usos comerciales indebidos que vulneran los derechos tanto de Salah como del club, subrayando que se adoptarán todas las medidas legales y penales necesarias contra los infractores detectados.

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El club cerró su comunicado con un mensaje firme, en el que afirmó: «El amor al fútbol y la afición no constituyen una justificación para el uso comercial no autorizado de derechos protegidos legalmente».