La Unión Europea de Fútbol se encamina a ampliar el círculo de su oposición al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante la construcción de una alianza europea que agrupe a los clubes y a las federaciones nacionales, en medio de la escalada de las discrepancias entre ambas partes tras el fracaso del proyecto de privatización de los derechos comerciales de los torneos de la FIFA, que Infantino se vio obligado a retirar después de una amplia oleada de rechazo.

La Unión Europea de Fútbol había exigido a Infantino que dimitiera de su cargo, al tiempo que lo amenazó con intensificar las protestas y con convocar una votación sobre su destitución.

Según lo publicado por el diario español Marca , el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, celebrará una reunión con el presidente de la Asociación de Clubes Europeos, Nasser Al-Khelaïfi, al margen de la final de la Supercopa de Europa del 12 de agosto en la ciudad de Salzburgo, para estudiar la coordinación de posturas entre ambas partes frente a la FIFA y la próxima etapa del conflicto.

Informaciones de prensa habían hablado de las presiones que ejerce Ceferin sobre la Asociación de Clubes Europeos para estudiar la adopción de una postura de escalada consistente en el boicot a la próxima edición del Mundial de Clubes, si bien fuentes del seno de la asociación aclararon que este escenario no está planteado actualmente, al no existir un acuerdo vigente respecto a la edición de 2029, lo que hace que hablar de un boicot sea prematuro.

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En contrapartida, las fuentes confirmaron que el malestar en el seno de los clubes europeos va en aumento, especialmente después de que hasta ahora no hayan recibido ninguna compensación económica a cambio de la participación de sus jugadores en el Mundial de Clubes de 2025, un asunto que se ha convertido en objeto de debate dentro de la Asociación de Clubes Europeos.

La UEFA se mantiene firme en su postura de rechazo a la ampliación del Mundial de Clubes a 48 equipos, al considerar que la medida aumentaría la presión sobre un calendario de partidos ya de por sí saturado, algo que Ceferin ya había criticado públicamente, asegurando que los nuevos torneos han superado la capacidad de resistencia de los jugadores y de los clubes.

Los clubes europeos también consideran que el último proyecto de Infantino se saltó los marcos institucionales habituales, después de incluir disposiciones que afectan a los derechos de los clubes, a sus obligaciones y a sus jugadores sin consultarles ni alcanzar un acuerdo previo, pese a que la relación entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos se rige por un memorando de entendimiento que regula estos asuntos y cuya vigencia expira en el año 2030, mientras que no incluye la edición del Mundial de Clubes de 2029.

El movimiento de la UEFA no se limita únicamente a los clubes, ya que también trabaja para unificar las posturas de las federaciones nacionales europeas. Y pese a la unanimidad de las 55 federaciones miembros de la UEFA en el rechazo al modelo comercial de Infantino, solo cuatro federaciones han dado un paso adicional al retirar oficialmente su apoyo a la reelección del presidente de la FIFA, y son las federaciones de Inglaterra, Gales, Suecia y Serbia, en una señal de la ampliación del frente de oposición dentro del fútbol europeo.