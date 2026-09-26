Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró que España aspira a albergar la final del Mundial 2030, expresando su confianza en la capacidad de su país para acoger el partido más importante del torneo, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

En declaraciones a la emisora "Onda Cero", antes del duelo entre España e Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA en el estadio de Wembley, Louzán afirmó que España "lleva el peso" del torneo con sus 11 ciudades anfitrionas, y añadió: "Todo empezó en la Península Ibérica, y ahí es donde debe terminar, con esa gran final en España".

El presidente de la federación española señaló que el camino todavía requiere "mucho trabajo", subrayando que el objetivo es "reunir los votos" para organizar "el mejor Mundial de la historia", coincidiendo con los 100 años del inicio del torneo.

Louzán elogió a Luis de la Fuente, que renovó su contrato con la selección española hasta el año 2032, al decir: "Estamos muy contentos con esta decisión y con esta asociación", alabando la humildad del entrenador y considerando que merece el Balón de Oro para entrenadores, dado su palmarés con la selección, tras conquistar la Eurocopa 2024, la Liga de Naciones de la UEFA 2025 y el Mundial 2026.

Louzán concluyó sus palabras elogiando los recientes éxitos de las selecciones españolas, considerando que España vive "un momento deportivo sin precedentes", y dijo: "Desde el punto de vista del éxito, estamos por encima de todos", en referencia a la conquista de las selecciones masculina y femenina de las dos últimas ediciones del Mundial.