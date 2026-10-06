Niko Ilicevic, el joven talento alemán de las filas del Eintracht Frankfurt, ha entrado en el radar de varios de los grandes clubes europeos, encabezados por el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, el Milan y el Inter, gracias al llamativo nivel que ofrece el jugador pese a tener apenas 15 años.

Según informó "Sky Sport Alemania", el Barcelona sigue de cerca la evolución de Ilicevic, dentro de la estrategia del club de buscar jóvenes talentos capaces de alcanzar los más altos niveles, mientras que al jugador también lo observan varios gigantes del continente que buscan cerrar la operación de forma anticipada.

Ilicevic, que juega con su pierna izquierda, destaca por su capacidad para ocupar más de una posición ofensiva, y además representa a la selección de Alemania sub-17 pese a su corta edad, en una muestra del rápido progreso que ha logrado durante los últimos años.

El jugador se incorporó a la academia del Eintracht Frankfurt en 2018 procedente del VfR Goldbach, antes de disputar su debut con el equipo sub-17 cuando tenía 13 años, para después ascender a los 14 y participar con el equipo sub-19.

El Eintracht se mueve para asegurar su futuro

El Eintracht es consciente del enorme interés que rodea a su joven talento, por lo que el club se movió con antelación para retenerlo, después de anunciar el verano pasado la firma de Ilicevic de un contrato de larga duración, sin revelar entonces los detalles ni la fecha de cierre del acuerdo.

Según "Sky Sport Alemania", el contrato cobra mayor importancia con la llegada del jugador a su decimosexto año a finales de octubre, momento en que el acuerdo actual se convertirá en un contrato profesional, lo que concede al club una mayor oportunidad de garantizar su continuidad y trazar un plan claro para su desarrollo.

El Eintracht quiere integrar a Ilicevic de forma gradual en el ambiente del primer equipo, como paso previo a darle la oportunidad de debutar con los profesionales y convencerlo de que su futuro cercano puede estar en Frankfurt.

En cambio, el Barcelona continúa vigilando al jugador, en medio de una fuerte competencia de los grandes clubes europeos, de modo que el talento de Ilicevic, que todavía no ha cumplido los 16 años, se ha convertido en uno de los nombres que gozan de un seguimiento creciente dentro del mercado de jóvenes talentos del continente.