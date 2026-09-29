La guerra de los 20.000 millones llega a Marruecos: la FIFA responde a la demanda de la UEFA contra Infantino

La guerra fría entre las dos mayores instituciones del fútbol mundial ha estallado y se ha convertido en un enfrentamiento judicial abierto, en el que la Federación Internacional de Fútbol acusó a su homóloga europea de lanzar una "campaña de desinformación" organizada e intentar influir en las elecciones a la presidencia de la FIFA, después de que la UEFA presentara una demanda judicial ante un tribunal estadounidense contra Gianni Infantino.

Las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA están previstas para el 18 de marzo en Rabat, Marruecos, mientras que la Federación Internacional de Fútbol anunció que su actual presidente, Gianni Infantino, se presentará a la reelección.

El plan de los 20.000 millones de dólares que desató la crisis

Las raíces de la crisis se remontan al mes pasado, cuando la UEFA solicitó a un tribunal federal estadounidense autorización para obtener testimonios y documentos que utilizará en una demanda penal que pretende presentar en Suiza contra el presidente de la FIFA, Infantino.

La demanda está relacionada con un plan secreto —ahora abandonado— para transferir los derechos comerciales del Mundial a una nueva sociedad filial denominada "FIFA Forward Enterprise" (FFE).

El expediente legal al que tuvo acceso la agencia Reuters reveló que los inversores iban a pagar 4.200 millones de dólares por una participación en la sociedad, lo que la valoraba en unos 20.000 millones de dólares.

La UEFA alegó que esta valoración reducía considerablemente el valor de los derechos comerciales de la FIFA, y que no se sometió a una subasta pública ni a una tasación independiente, acusando a Infantino de elaborar la propuesta en secreto con un pequeño grupo de asesores, saltándose los procedimientos habituales de gobernanza y sin consultar al Consejo de la FIFA ni a las confederaciones continentales.

La contundente respuesta de la FIFA: acusaciones falsas y sin beneficios personales

En su enérgica respuesta presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, oponiéndose a la solicitud de revelación de pruebas, según la agencia "Reuters", la FIFA afirmó que el escrito de la UEFA incluía "numerosas declaraciones falsas o engañosas sobre la FIFA e Infantino".

La FIFA señaló en su demanda: "No existe absolutamente ningún fundamento cuando la UEFA alega que el señor Infantino buscó obtener beneficios personales de la propuesta de la sociedad. Como se ha explicado, la propuesta estaba sujeta a la aprobación tanto de las federaciones miembro como del Consejo de la FIFA, y habría estado sometida a la supervisión de ambos organismos".

Y añadió, en defensa de la valoración financiera: "La UEFA confunde, ya sea de forma intencionada o no, el valor de los derechos de propiedad con el valor de la sociedad. No hay discusión sobre que la valoración inicial de los derechos de propiedad ascendió a 20.000 millones de dólares, pero el valor total de la sociedad superó con creces los 30.000 millones de dólares, es decir, el doble del valor de los derechos de propiedad, y por tanto es muy superior al valor que la UEFA considera justo".

La FIFA subrayó que "las alegaciones de la UEFA de que el señor Infantino haya infringido alguna ley o principio ético carecen por completo de fundamento".

Un proyecto abortado y un momento sospechoso

Los documentos habían revelado que el proyecto FFE fue abandonado definitivamente el pasado julio tras una fuerte oposición de las confederaciones continentales, entre ellas la propia UEFA, la Confederación de Norteamérica "Concacaf" y la Confederación Asiática, debido a la falta de consulta, lo que desató demandas de reforma de la gobernanza de la FIFA.

La semana pasada, Infantino se apresuró a contener la crisis enviando una carta a las 211 federaciones miembro, proponiendo una revisión independiente de los procesos de toma de decisiones.

El dirigente suizo afronta sus elecciones de reelección en marzo del próximo año, y es aquí donde la FIFA plantea su acusación más grave.

La FIFA señaló al concluir su escrito ante el tribunal estadounidense: "Justo antes de las elecciones de la FIFA, la UEFA presentó esta solicitud número 1782 y otras tres solicitudes difundiendo información engañosa sobre el señor Infantino. Este tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en las elecciones a la presidencia de la FIFA basándose en estos fundamentos".







