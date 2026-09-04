La guerra de balones en La Cartuja enciende las protestas del Real Madrid

El primer minuto del duelo entre el Real Madrid y el Real Betis en la cuarta jornada de LaLiga en el estadio de La Cartuja fue testigo de la aparición del primer obstáculo del encuentro, cuando el balón llegó a los pies de Courtois y el guardameta belga avisó al árbitro Hernández Hernández de que el balón carecía de aire.

Según el diario español "Marca", el árbitro del partido realizó entonces el primer cambio de balón, y ese no fue el último, ya que una falta cometida por Bellerín sobre Vinicius pocos minutos después provocó las dudas de Güler, pues el jugador turco tomó el balón para prepararse a disparar y repitió, junto a su compañero brasileño, la queja de Courtois sobre la presión.

El árbitro, tras una rápida inspección y una breve discusión, procedió a cambiar el balón de nuevo antes de que el equipo del entrenador José Mourinho ejecutara el tiro libre, y la cosa no quedó ahí, ya que un saque de banda tras superar el minuto siete provocó una nueva situación de descontento.

Este descontento llegó esta vez por parte de Denzel Dumfries, que evitó dirigirse al árbitro y se encargó él mismo de realizar el cambio en la línea de banda del estadio de La Cartuja, de modo que el partido presenció tres cambios de balón.



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