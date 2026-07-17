La gravedad de la lesión de Saliba se ocultó a propósito: ahora la verdad sale a la luz

William Saliba jugó casi todo el Mundial con una fractura en la espalda, según revelan RMC Sport y L'Équipe dos días después de la eliminación de Francia ante España. El defensa del Arsenal tuvo que abandonar la semifinal tras solo media hora de juego, pero llevaba meses jugando con esa lesión grave.

En el duelo contra España la lesión empeoró: se cayó al suelo y, según el cuerpo técnico francés, su espalda ya no aguantaba. Las pruebas tras el partido confirmaron la fractura.

Según la prensa francesa, se había lesionado antes del Mundial, en un partido de la Premier League con el Arsenal. A pesar del diagnóstico, siguió jugando por la lucha por el título, la Liga de Campeones y el torneo. Durante el certamen entrenó con un programa adaptado y recibió tratamientos diarios.

La gravedad se mantuvo en secreto durante el Mundial, lo que permitió al seleccionador, Didier Deschamps, contar con él casi todo el torneo. No fue hasta la semifinal contra España cuando el dolor se volvió insoportable.

Ahora se desconoce cuánto tiempo estará de baja; L'Équipe no descarta una operación que lo mantendría inactivo entre cuatro y cinco meses, lo que le haría perderse gran parte de la primera mitad de la temporada con el Arsenal.

En Francia la situación recuerda a la de Samuel Umtiti, quien en el Mundial 2018 también jugó con problemas físicos y nunca volvió a su nivel. Los medios se preguntan si fue prudente el riesgo de Saliba.

Para el Arsenal la lesión supone un duro golpe: la temporada pasada Saliba jugó casi cincuenta partidos y era uno de sus pilares.