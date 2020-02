La grave agresión a Nicolás Blandi que obligó a suspender el clásico

El delantero de Colo Colo sufrió dos heridas tras los incidentes registrados en el Monumental, por la propia barra del Cacique.

El clásico entre y fue suspendido por el árbitro Piero Maza, tras los incidentes registrados en el Estadio Monumental, y luego de la grave agresión que sufrió el delantero del Cacique, Nicolás Blandi.

El resumen de Colo Colo - Universidad Católica

En el minuto 72, y cuando los Cruzados aventajaban cómodamente a los locales, por intermedio de las conquistas de Luciano Aued y César Pinares, el ariete de los dueños de casa sufrió dos heridas en la pierna derecha debido a lanzamiento de proyectiles a la cancha, además de un trauma acústico.

Más equipos

"Es lamentable que nuestra gente agreda a los jugadores", indicó Esteban Paredes desde el reducto de Macul. "Es inaceptable que nuestra misma gente perjudique a un compañero de nosotros. No sé que irá a pasar, si va a haber sanciones o no, porque no lo decidimos nosotros", complementó.

Los destrozos al Monumental tras la suspensión del clásico

En la misma línea, apuntó que: "Esto se veía venir. Hay gente que tiene que preocuparse de la seguridad en los estadios. Es lamentable, vamos a ver lo que sucede en los próximos días". Y respecto al estado de su compañero, declaró: "Cuando lo vea voy a ver cómo está, pero insisto en que es lamentable". "Espero que los hinchas se porten bien. Vengan a disfrutar el fútbol, a cantar, pero nos encontramos con situaciones como estas y nos afecta", cerró.

El artículo sigue a continuación

Cabe recordar que este choque se jugó sin hinchas visitantes por decisión de la Intendencia Metropolitana tras los recurrentes hechos de violencia de las últimas semanas en las distintas canchas del fútbol nacional. "No son hinchas, esperamos encontrar a los responsables y que no entren nunca más al estadio. Presentaremos una querella y la máxima sanción para que no vuelvan", señaló enfático Harold Mayne-Nicholls.

Mientras que el réferi reveló que "se hizo insostenible en el segundo tiempo, por lo que procedimos a suspender el partido, por la lesión de Nicolás Blandi. Estábamos haciendo lo posible por terminar el partido", comentó en la zona mixta. Y avisó que "las autoridades pertinentes determinarán que pasará con el partido", una vez que entregue su acta arbitral a la ANFP.

Conociendo en camarines el estado de salud de Blandi; inaceptable la violencia de estos inadaptados, así como la pésima decisión de la autoridad @IntendenciaRM y Estadio Seguro de autorizar fuegos de artificios en un partido como éste (aunque sea exterior) y no público visitante pic.twitter.com/nwabDWokyd — Sifup (@sifup) February 16, 2020