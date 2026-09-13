Marciano Vink está preocupado por el estado de forma de Tjaronn Chery en el NEC. El conjunto de Nimega, que la pasada temporada terminó sorprendentemente en tercera posición, ha arrancado con dificultades el nuevo curso futbolístico y el sábado cayó con un contundente 3-0 ante el SC Cambuur.
En Dit was het Weekend, en ESPN, Vink y Kenneth Perez analizan los problemas del equipo del entrenador Dick Schreuder. "Lo que sobre todo considero el problema del NEC es que en realidad no tiene suficientes defensores solventes", dice este último.
Perez señala entre otros a Philippe Sandler, un jugador al que valora mucho, pero que no siempre está disponible por problemas físicos. "Sandler me parece realmente un muy buen jugador. Solo que no puedes construir sobre él, porque no puedes alinearlo con la suficiente frecuencia", afirma el analista, que también subraya que las expectativas en torno al NEC han aumentado considerablemente tras el éxito de la pasada temporada.
Vink también ve un problema en la calidad que se añadió a la plantilla el pasado verano. "Simplemente se ha fichado muy poca calidad", sostiene. Según el excentrocampista, jugadores que se marcharon como Başar Önal y Sami Ouaissa llevaron al NEC a un nivel superior la pasada temporada y, además, Schreuder disponía entonces de más recursos para abrir un partido.
Sobre todo, el bajón de Chery le llama la atención a Vink. "Ves, por ejemplo, a un jugador como Chery. Ya lo hablamos ampliamente antes con la llegada de Tadic, pero Chery es la mitad de lo que ofreció el año pasado y de cómo entonces revoloteaba por el campo", critica.
Según Vink, el NEC se apoyó en gran medida la pasada temporada en jugadores como Chery y Bryan Linssen. Ante el Cambuur también vio una actitud distinta dentro del equipo. "Sobre todo también se aprecia en Sandler una cierta resignación. Cuando salió, se le veía un poco la irritación y el enfado por la falta de determinados ajustes que simplemente no se están cumpliendo."
Perez constata meanwhile que el NEC se muestra menos dinámico que la pasada temporada. "La flexibilidad y la dinámica en un partido así ya no están. Hay muchísimo inmovilismo", dice el danés, que ya vio la misma imagen en el partido contra el Feyenoord. Según él, después de una temporada excepcionalmente buena también puede surgir de manera inconsciente en los jugadores la sensación de que con un poco menos de esfuerzo también saldrá bien. "Y que por eso acabas haciendo un diez por ciento menos."