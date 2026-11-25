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El Bayern tiene numerosas bajas por lesión en ataque. Un jugador de 16 años podría ser una alternativa.

El sub-19 del Bayern ganó este miércoles por la tarde al OSC Lille por 3-2 en la Youth League. El delantero Bastian Assomo, de solo 16 años, volvió a ser decisivo, pero sigue sin tener una oportunidad con el primer equipo, mermado por las bajas. Assomo adelantó al Bayern ante el Lille en el minuto ocho al rematar de cerca un centro de Maycon Cardozo. Después, el portero del conjunto muniqués David Podar-Stiube detuvo un penalti. El guardameta de 16 años será el tercer portero en el duelo entre los primeros equipos de ambos clubes este miércoles por la noche.

Tras el empate momentáneo del Lille, Assomo asistió a Yll Gashi para el 2-1 del Bayern. Frank Egwuatu Uzurchukwu hizo después el 3-1, antes de que el Lille maquillara el resultado con el gol del 3-2. El sub-19 del Bayern suma siete puntos en cinco partidos de la Youth League y ocupa el puesto 20 entre 36 equipos.

Con un gol y una asistencia, Assomo prolongó su increíble racha de las últimas semanas: marcó dos tantos en cada uno de los dos últimos partidos de la Regionalliga con el filial del Bayern, ante el TSV Landsberg y el SpVgg Bayreuth. Entre ambos encuentros, anotó ocho goles en tres partidos con la selección alemana sub-17.

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Bastian Assomo brilló con el Bayern en pretemporada

El delantero, nacido en Berlín y de raíces camerunesas, mide 1,90 metros y ya dejó destellos con el primer equipo del Bayern durante la pretemporada de verano. Assomo disputó cuatro amistosos y marcó dos goles. «Es brutal para su edad», elogió entonces Tom Bischof.

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Ante la actual falta de efectivos, resulta cada vez más sorprendente que Vincent Kompany no cuente en absoluto con él. Michael Olise , Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Alphonso Davies están de baja por lesión. Jamal Musiala reapareció el viernes ante el Colonia y está volviendo poco a poco a la competición. Luis Diaz regresa a la convocatoria ante el Lille tras recuperarse, pero aún no es una opción para el once inicial. Lennart Karl es actualmente el único atacante consolidado que está completamente en forma.

Mientras tanto, Assomo sigue esperando su primera convocatoria para un partido oficial del primer equipo del Bayern. En cambio, los canteranos Tim Binder (19) y Noah Codjo-Evora (19) tuvieron minutos ante el Colonia, aunque no convencieron. Ambos vuelven a estar en la convocatoria ante el Lille.