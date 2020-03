La gran ocasión desperdiciada por Griezmann

El jugador francés ha bajado de forma preocupante sus números con la llegada de Quique Setién al FC Barcelona

Antoine Griezmann no está atravesando su mejor temporada a nivel profesional. El delantero francés llegó al FC con la vitola de estrella; sin embargo sus cifras goleadoras han bajado de forma preocupante.

Especialmente desde la llegada de Quique Setién a la Ciudad Condal. Con el nuevo técnico, el ex del solo ha sido capaz de anotar un gol (ante el ) en La Liga, mientras que con Valverde anotó 7.

Han sido 8 encuentros desde que el ex del se puso al frente del banquillo culé, y las cifras de Griezmann, uno de los grandes objetos de deseo de la directiva azulgrana, no son, ni de lejos, las esperadas.

Entre todas las competiciones lleva 14 goles, destacando La Liga, en la que ha marcado 8, siguiendo la , donde ha marcado en 3 ocasiones. En la Champions, el galo ha anotado dos goles.

Desde la llegada del cántabro al banquillo del Camp Nou, Griezmann solo ha sido capaz de anotar 5 goles, el último en la ida de octavos de final de la Champions, en an Paolo ante el .

Estas cifras son más sangrantes, si se tiene en cuenta y se compara con su etapa en la capital de .

Solo en la pasada temporada, Griezmann fue uno de los máximos anotadores del Atlético, marcando 15 dianas y dando 8 asistencias, dando 21 goles y 10 pases de gol en total en la 2018/19.

Datos que dejan a las claras que el campeón del mundo con no está atravesando su mejor momento con la camiseta del FC Barcelona. No se termina de adaptar a lo que pide Setién, y, a pesar de la confianza del cuerpo técnico, no arranca con el cántabro.