La gran batalla del verano: el Arsenal presenta una oferta por Vinicius y el Real Madrid lanza su contraataque

El Real Madrid se prepara para presentar una nueva oferta con el fin de renovar el contrato de su estrella brasileña Vinicius Junior, en un intento por retenerlo ante el creciente interés del club inglés Arsenal, que ultima una oferta oficial preliminar para hacerse con los servicios del delantero de 26 años, en una operación que podría convertirse en la más destacada del actual mercado de fichajes estival.

Según informa la cadena británica "Sky Sports", el Arsenal estudia seriamente el fichaje de Vinicius y ya ha comunicado su oferta preliminar a los agentes del jugador, en un momento en el que el contrato de la estrella brasileña se acerca a su fin con el conjunto blanco, lo que sitúa al Real Madrid ante dos opciones y ninguna más: renovar su contrato o venderlo para evitar perderlo gratis dentro de un año.

El diario británico "The Athletic" ya había revelado a finales de la semana pasada el interés del Arsenal en incorporar al delantero brasileño, antes de que la cadena "Sky Sports" confirmara esta información la noche del lunes, señalando que el club londinense ultima una oferta oficial para fichar al jugador.

Consciente de la gravedad de la situación, el club español ha decidido lanzar un contraataque para retener a su estrella, presentando una nueva oferta para renovar el contrato de Vinicius, en un intento por mantenerlo y poner fin a la incertidumbre que rodea su futuro en la capital española.

Esta contraoferta llega después de meses de negociaciones entre el Real Madrid y los agentes de Vinicius, que hasta ahora no han fructificado, pese al deseo de ambas partes de alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos, aunque la diferencia en las exigencias económicas lo ha impedido.

Vinicius se incorporó al Real Madrid procedente del club brasileño Flamengo en 2018 por 45 millones de euros, cuando tenía apenas 18 años, para convertirse en una de las principales figuras del conjunto blanco a lo largo de los últimos años.

El valor de mercado actual del jugador asciende a 140 millones de euros, según el portal "Transfermarkt", especializado en la valoración de futbolistas, lo que lo convierte en uno de los jugadores más caros del mundo y explica el gran interés que despierta entre los grandes clubes europeos.

La pasada temporada, Vinicius ofreció un rendimiento notable con el Real Madrid, marcando 22 goles y dando 14 asistencias en 53 partidos disputados con el conjunto blanco en todas las competiciones, lo que confirma su enorme importancia para el club y explica el empeño de la directiva por retenerlo.