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La dura derrota por 5-0 que sufrió la selección neerlandesa este lunes por la noche en su visita a Alemania ha golpeado al seleccionador Xavi Hernández y a las estrellas de Países Bajos, que nunca imaginaron que el partido terminaría con un resultado tan abultado, sobre todo después de la contundente victoria por 7-0 ante Grecia hace apenas unos tres días.

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«Estoy muy decepcionado, y es una pena, porque hasta hoy estaba muy orgulloso de los jugadores. Lo que ha pasado hoy ha sido increíble y ha supuesto un shock para mí como entrenador», afirmó Xavi. Y añadió: «He hablado con los jugadores y les he dicho que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hoy no hemos podido competir porque no hemos sido fieles a nuestros valores. No podemos aceptarlo. Tenemos que cambiar muchas cosas a partir de hoy, necesitamos jugadores con espíritu».

Sobre las ausencias de Virgil van Dijk y Frenkie de Jong, señaló: «Eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado». Y acerca de la posibilidad de convocar a otros jugadores en el futuro, explicó: «Como entrenador, tengo la responsabilidad de tomar decisiones. Ahora tenemos tiempo hasta marzo y, por suerte, hemos cumplido nuestro objetivo principal, que era clasificarnos para los cuartos de final». Xavi prosiguió: «Hoy ha sido vergonzoso. El 99 % de este resultado tiene que ver con nuestros valores. También hay que reconocer el mérito de Alemania, porque nos ha costado mucho por la calidad de su juego».

Sobre lo que viene, declaró en palabras recogidas por la web de la radiodifusión neerlandesa NOS: «Seguiré a los jugadores y analizaré lo que ha pasado». Y añadió: «Hasta hoy estábamos construyendo algo bueno, pero hoy ha sido todo lo contrario. Es solo un partido, personalmente intento entender lo que ha pasado y aprenderemos mucho de este encuentro».

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Dumfries: «Fue un fracaso colectivo»

Por su parte, Denzel Dumfries, capitán de la selección de Países Bajos, valoró así la derrota: «Ha sido un fracaso colectivo. Esta noche hemos ofrecido una actuación muy decepcionante».

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Sobre la reacción de los jugadores tras encajar el quinto gol, añadió: «Por supuesto que hubo enfado entre nosotros. Esto no debería pasar, y por eso nos lo dijimos unos a otros».

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Dumfries continuó: «Había frustración, e intenté mantener la concentración porque tienes que seguir jugando. En situaciones así intentamos apoyarnos unos a otros, pero es difícil. Fuimos muy débiles en los duelos y dejamos muchos espacios, y eso los hizo peligrosos en las transiciones ofensivas».

Sobre el contraste entre la victoria por 7-0 ante Grecia y la derrota contra Alemania, comentó: «Después de una victoria así ante Grecia, quieres mantener las buenas sensaciones, pero no fuimos capaces de seguir por el mismo camino. El rendimiento, sencillamente, no fue suficiente».

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Dumfries reconoció su responsabilidad en el primer gol, obra de Derry Scherhant: «En el 1-0 retrocedí demasiado, y eso le dio mucho espacio. Juega con la pierna derecha, lo sé, y no debería haber pasado». Y concluyó: «Siempre soy muy sincero conmigo mismo en estas cosas. Como he dicho, hay mucha frustración».

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