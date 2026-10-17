Rodri mostró su satisfacción por marcar su primer gol con la camiseta del Barcelona, durante la victoria sobre el Real Betis por 5-2 en el estadio La Cartuja, en un partido que el centrocampista describió como uno de los más difíciles de LaLiga, señalando que el equipo posee grandes capacidades ofensivas, pero necesita mejorar su rendimiento defensivo antes de una semana decisiva que le espera frente al Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Rodri declaró tras el encuentro: "Estoy muy contento con esta victoria. Es uno de los campos más difíciles de la Liga, y el Real Betis atraviesa un buen momento y ofreció un gran partido. Estoy feliz por mi gol, que nos dio algo de tranquilidad en el momento en el que más estábamos sufriendo".

Y añadió el centrocampista: "El equipo muestra su potencial ofensivo, pero recibimos muchos goles, y ahí podemos mejorar".

El gol de Rodri llegó en un momento importante, después de que el Real Betis lograra volver a meterse en el partido, otorgando al Barcelona un nuevo impulso en su camino hacia la resolución del encuentro, y celebrando al mismo tiempo su primer gol con la camiseta del conjunto catalán.

Rodri elogia a Lamine Yamal

Rodri elogió el gol inaugural de Lamine Yamal, considerando que lo que ofrece la joven estrella se ha convertido en algo habitual, pero insistió en que su valor no se limita a sus cualidades individuales y a su capacidad para marcar diferencias.

Dijo: "¿El gol de Lamine? Estamos acostumbrados a esto. No hay nada que decir, los jugadores de este tipo marcan la diferencia".

Y matizó: "Pero también me fijo en las otras cosas que aporta al juego, como el trabajo y la solidaridad con el resto del equipo. Entró un poco en el ambiente de provocación, pero no sé hasta qué punto".

Enfrentamientos ante el Paris y el Real Madrid

El centrocampista habló sobre la próxima semana, que depara dos duelos de máximo nivel para el Barcelona ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y después ante el Real Madrid en el Clásico de LaLiga, asegurando que el equipo está preparado para afrontar ambos retos.

Rodri afirmó: "Intento dar lo mejor de mí por el equipo. Estamos preparados para la próxima semana, y vamos a jugar ante el campeón de la Liga de Campeones y nuestro mayor rival. Estamos motivados".