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El partido ante el Brentford debía ser un nuevo punto de partida para el Manchester United de Mauricio Pochettino. En cambio, el primer encuentro del técnico argentino en Old Trafford se convirtió en una noche durísima: el equipo cayó por 0-4 en una derrota que agrava su crisis, desata las críticas de la prensa británica y aumenta la preocupación por el futuro del club en la Premier League.

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Los medios británicos se hicieron eco del estrepitoso tropiezo, que llegó apenas nueve días después de que Pochettino asumiera el cargo. The Sun escribió que Old Trafford, conocido como el «Teatro de los Sueños», se ha convertido en el «Teatro de los Gritos», y señaló que el United ha encajado al menos dos goles en siete mitades consecutivas, algo inédito en la historia de la Premier League.

El Daily Mail calificó la derrota de «humillación absoluta» y consideró que el Brentford aplastó al equipo de Pochettino en su propio estadio. El diario empleó además duros términos para valorar a los jugadores y se preguntó qué futbolistas rindieron muy por debajo de lo esperado y cuáles no estuvieron a la altura de la confianza del nuevo entrenador, reflejo del enfado por el resultado y el juego.

Por su parte, el Daily Mirror describió lo sucedido como «una nueva caída en picado» del Manchester United, después de que el equipo se hundiera de forma caótica.

The Telegraph puso el foco en las burlas de la afición del Brentford, que celebró la primera victoria a domicilio de su equipo ante el United desde 1937 y entonó cánticos irónicos en los que preguntaba si podían jugar contra el Manchester United todas las semanas.

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Las imágenes del partido hicieron aún más dolorosa la derrota. Las cámaras captaron a un Pochettino atónito tras el 0-2 del Brentford, así como a la leyenda del club Sir Alex Ferguson, visiblemente afectado en la grada. En los últimos minutos el marcador se amplió: Kristoffer Ajer firmó el tercer gol en el minuto 82 y el internacional alemán Kevin Schade añadió el cuarto en el 90+1 para cerrar el 0-4, mientras miles de aficionados abandonaban el estadio antes del pitido final.

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Las críticas se extendieron a los análisis televisivos. Paul Merson, comentarista de Sky Sports, habló del pobre rendimiento de las estrellas del United, mientras que la BBC describió la actuación del equipo como un estado de pánico tanto en ataque como en defensa.

The Guardian consideró que la derrota es un nuevo capítulo en la serie de resultados catastróficos que persigue al club, lo que aumenta la presión sobre Pochettino nada más empezar su etapa.

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En cuanto a los números, el Manchester United atraviesa una racha negativa: lleva 10 partidos consecutivos de liga sin ganar, su peor serie de este tipo desde 1990, ha encajado 21 goles en los últimos 7 encuentros y se ha quedado en ocho puntos tras 12 jornadas. Ocupa la decimonovena posición y podría caer al último puesto si el Crystal Palace, colista, logra puntuar ante el Hull City el domingo, lo que sitúa al equipo ante un peligro real en la lucha por la permanencia.