El partido ante el Brentford debía ser un nuevo punto de partida para el Manchester United de Mauricio Pochettino. En cambio, el primer encuentro del técnico argentino en Old Trafford se convirtió en una noche durísima: el equipo cayó por 0-4 en una derrota que agrava su crisis, desata las críticas de la prensa británica y aumenta la preocupación por el futuro del club en la Premier League.
Los medios británicos se hicieron eco del estrepitoso tropiezo, que llegó apenas nueve días después de que Pochettino asumiera el cargo. The Sun escribió que Old Trafford, conocido como el «Teatro de los Sueños», se ha convertido en el «Teatro de los Gritos», y señaló que el United ha encajado al menos dos goles en siete mitades consecutivas, algo inédito en la historia de la Premier League.
El Daily Mail calificó la derrota de «humillación absoluta» y consideró que el Brentford aplastó al equipo de Pochettino en su propio estadio. El diario empleó además duros términos para valorar a los jugadores y se preguntó qué futbolistas rindieron muy por debajo de lo esperado y cuáles no estuvieron a la altura de la confianza del nuevo entrenador, reflejo del enfado por el resultado y el juego.
Por su parte, el Daily Mirror describió lo sucedido como «una nueva caída en picado» del Manchester United, después de que el equipo se hundiera de forma caótica.
The Telegraph puso el foco en las burlas de la afición del Brentford, que celebró la primera victoria a domicilio de su equipo ante el United desde 1937 y entonó cánticos irónicos en los que preguntaba si podían jugar contra el Manchester United todas las semanas.
Las imágenes del partido hicieron aún más dolorosa la derrota. Las cámaras captaron a un Pochettino atónito tras el 0-2 del Brentford, así como a la leyenda del club Sir Alex Ferguson, visiblemente afectado en la grada. En los últimos minutos el marcador se amplió: Kristoffer Ajer firmó el tercer gol en el minuto 82 y el internacional alemán Kevin Schade añadió el cuarto en el 90+1 para cerrar el 0-4, mientras miles de aficionados abandonaban el estadio antes del pitido final.
Las críticas se extendieron a los análisis televisivos. Paul Merson, comentarista de Sky Sports, habló del pobre rendimiento de las estrellas del United, mientras que la BBC describió la actuación del equipo como un estado de pánico tanto en ataque como en defensa.
The Guardian consideró que la derrota es un nuevo capítulo en la serie de resultados catastróficos que persigue al club, lo que aumenta la presión sobre Pochettino nada más empezar su etapa.
En cuanto a los números, el Manchester United atraviesa una racha negativa: lleva 10 partidos consecutivos de liga sin ganar, su peor serie de este tipo desde 1990, ha encajado 21 goles en los últimos 7 encuentros y se ha quedado en ocho puntos tras 12 jornadas. Ocupa la decimonovena posición y podría caer al último puesto si el Crystal Palace, colista, logra puntuar ante el Hull City el domingo, lo que sitúa al equipo ante un peligro real en la lucha por la permanencia.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.