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Thierry Henry ha defendido con vehemencia su actuación como presentador de la reciente ceremonia del Balón de Oro tras una oleada de críticas en las redes sociales. La leyenda del Arsenal y de Francia se vio envuelta en varias polémicas después de que sus interacciones con Lamine Yamal y con la copresentadora Kate Scott dividieran a los espectadores.

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Henry aclara su broma a Lamine Yamal

El legendario exdelantero, que compartió escenario con su compañera de CBS Sports Scott, provocó sorpresa durante la glamurosa gala con varios comentarios incisivos. Uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Yamal, la sensación del Barcelona, que recibió otro premio al mejor jugador joven. Henry bromeó con el adolescente sobre el escenario y le preguntó: «Es el tercero que ganas, ¿verdad? Pero ¿es el que de verdad querías ganar?». El comentario provocó una exclamación audible de sorpresa entre el público, lo que llevó a muchos a sugerir que el francés intentaba minar la confianza de la joven estrella en una noche tan importante para él.

Sin embargo, Henry se apresuró a aclarar sus intenciones y a rechazar las insinuaciones de que había faltado al respeto al internacional español. Insistió en que sus palabras iban en tono de broma y en que sigue siendo un gran admirador del talento único del joven sobre el terreno de juego.

En un vídeo publicado el miércoles en sus redes sociales, el ex campeón del mundo aclaró lo ocurrido con el extremo del Barcelona. «Soy un gran admirador de Lamine Yamal. No estaba intentando bajarle los humos en absoluto. Puedo entender que no os gustara la broma. Pero no digáis eso: es uno de los jugadores por los que pagaría por ver jugar. Me encanta», dijo Henry.

Henry defiende su interacción con Kate Scott

Además de su intercambio con Yamal, Henry también recibió críticas por su trato a Scott, después de corregir su pronunciación del nombre de la leyenda brasileña Socrates durante la presentación. El exdelantero, de 49 años, respondió a las críticas asegurando que la propia Scott participaba en la broma. Poco después, el delantero del Arsenal Bukayo Saka recibió el Premio Socrates por su labor humanitaria y benéfica.

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«Entiendo que no os gustara la broma, pero, por favor, dejad de decir que le falté al respeto a Kate», afirmó Henry. «Nunca haría eso y podéis preguntárselo a ella: participaba en la broma conmigo. Dijo “Soc” a propósito y yo dije “Soc”, así que, por favor, dejad de inventar historias».

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Su apoyo a Mbappe por encima de Harry Kane

La polémica no se limitó a su copresentadora y a los jóvenes jugadores, ya que Henry también tuvo que explicar su preferencia pública por Kylian Mbappe frente a Harry Kane para ganar el premio principal. Aunque Kane acabó llevándose el trofeo y puso fin a una larga espera para que volviera a ganarlo un inglés, Henry admitió aquella noche que había apoyado a su compatriota.

«Soy francés y siempre iba a apoyar a mi compatriota», explicó Henry. «Le dije a [Kane]: “Eres un justo ganador, te lo mereces, eres el ejemplo de que la ética de trabajo es un talento, de que trabajar duro es un talento”. Enhorabuena, Harry Kane. Y lo llamo Sir Harry Kane desde el Mundial. Así que, por favor, calma, calma. Me encanta Harry Kane, me encanta Lamine Yamal y no le falté al respeto a Kate. Participaba en la broma conmigo».

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Kane pone fin a 25 años sin un Balón de Oro para Inglaterra

Kane ganó su primer Balón de Oro y puso fin a la larga espera de Inglaterra por este prestigioso galardón desde que Michael Owen lo conquistó por última vez en 2001. El premio llega tras una temporada extraordinaria con el Bayern de Múnich, en la que logró un doblete nacional y ganó la Bota de Oro europea, además de llevar al gigante alemán a las semifinales de la Champions League y capitanear a Inglaterra hasta el tercer puesto en el Mundial.