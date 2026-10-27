La genialidad del Special One: la treta de Mourinho que esconde la fragilidad del Madrid y desenmascara la impotencia del Barcelona

El Barcelona vivió el domingo el partido más difícil y molesto desde el inicio de la temporada, después de que el Real Madrid se impusiera gracias a su mérito técnico, frente a un descenso en el rendimiento del conjunto catalán. José Mourinho logró diseñar un plan táctico sólido en el Camp Nou, que paralizó las claves del juego del bloque de Hansi Flick y allanó el camino para que el Real Madrid consiguiera la victoria y redujera la diferencia a 3 puntos con el líder, mientras dejaba al Barcelona sumido en la revisión de sus cuentas tras tropezar por segunda vez consecutiva en una semana complicada.

El conjunto catalán perdió su habitual fluidez y desapareció su acostumbrada velocidad; además, las decisiones de sus jugadores quedaron totalmente sometidas a la presión de la ansiedad ante un rival que supo bien cómo aprovechar sus puntos débiles.

Según el diario español «Sport», el Barcelona aplicó mal la presión alta desde el comienzo del partido, ya que el Real Madrid encontró una salida clara para superar ese estilo defensivo poco eficaz.

Lamine Yamal se encargó de liderar la presión, avanzando en solitario hacia Lunin sin que ningún compañero lo apoyara, mientras Dean Huijsen salía con el balón desde atrás con total comodidad, aprovechando los espacios disponibles ante él, lo que permitió al Real Madrid trasladar el balón progresivamente de un lado a otro hasta llegar al tercer jugador que le otorga la ventaja en la construcción del ataque.

El primer gol del partido fue un claro ejemplo del éxito del plan madridista, pues tras la presión infructuosa de Lamine Yamal, y con los jugadores del Barcelona incapaces de alcanzar al portador del balón, este llegó a Bernardo Silva, que aprovechó el tiempo y el espacio disponibles ante él para enviar un pase largo a Cucurella, que estaba situado en una posición muy adelantada.

Con un solo toque, el lateral pasó el balón a Diomande, que arrancó desde el fondo, antes de que el jugador marfileño enviara un centro raso que impactó con el balón que Gerard Martín no consiguió despejar correctamente, para después chocar con Mbappé y terminar en la red con cierta dosis de suerte.

El marcaje individual y el duelo entre Cucurella y Lamine Yamal

Las señales de la superioridad madridista no se limitaron a la fluidez en la posesión, sino que la primera mitad también fue testigo de una ferocidad defensiva excepcional del Real Madrid, mediante la apuesta por el marcaje individual, hombre a hombre.

Huijsen y Koundé aparecieron persiguiendo a los jugadores encargados de marcar hasta el área del rival en muchos tramos del encuentro.

Mourinho comprendió que su equipo aún no había alcanzado el nivel óptimo de cohesión defensiva colectiva al replegarse a las zonas traseras, por lo que ideó una solución basada en asignar a un jugador para marcar a cada rival de manera directa.

Mediante la aplicación del marcaje individual, la concentración de cada jugador se centra en un rival concreto, lo que reduce la indecisión y limita el efecto de los movimientos colectivos para cambiar la dirección del juego, replegarse defensivamente o intercambiar posiciones.

Esta apuesta resultó ideal, después de que el Barcelona fuera incapaz de aprovechar los espacios que aparecieron en profundidad, debido a la ausencia de un jugador capaz de moverse sin balón a espaldas de los defensas, con arranques que rompieran las líneas del rival.

En el costado izquierdo, destacó otro duelo individual que acaparó las miradas, representado en la pugna entre Lamine Yamal y Marc Cucurella.

Los dos campeones del mundo protagonizaron un enfrentamiento directo en el que el jugador de Alella mostró una clara superioridad sobre la estrella de Rocafonda.

Lamine Yamal intentó penetrar la defensa de su rival por distintas vías, pero en ninguna de ellas pudo superar al lateral madridista, pues cada vez que recibía el balón, Cucurella se apresuraba a acercarse a él y presionarlo, obligándolo a jugar de espaldas a la portería y a retroceder con el balón hacia zonas más alejadas.

La fuerza física y los cambios decisivos

El Real Madrid se impuso en un mayor número de duelos individuales, impuso un ritmo físico más alto y mostró mayor fuerza en los choques, factores que inclinaron la balanza a su favor de manera indirecta. Porque cuando defiendes bien y con cohesión colectiva, te mueves con mayor eficiencia y gastas menos esfuerzo, recuperas un mayor número de balones en menos tiempo, pasas más tiempo en posesión del balón y llegas a la fase ofensiva con mayor vitalidad, lo que te ayuda a ofrecer un mejor rendimiento; es una ecuación lógica, pero que no siempre se cumple en el fútbol.

Con el paso de los minutos, y mientras parecía que el Barcelona empezaba a imponer su dominio en los últimos minutos, coincidiendo con el descenso del impacto de Bernardo Silva a causa del cansancio, Mourinho logró tomar la decisión adecuada desde el banquillo. Porque el tramo comprendido entre los minutos 70 y 90 suele presenciar un gran efecto del agotamiento y resulta decisivo para determinar los resultados de los partidos.

En esta etapa, algunos jugadores mantienen su disposición física e incluso elevan su nivel para marcar la diferencia respecto a los demás, siendo la entrada de Eduardo Camavinga el punto de inflexión del encuentro.

Tchouaméni, que estaba amenazado con la sanción y limitado por las circunstancias del partido, encontró un apoyo ideal en su compatriota Camavinga, y este último entró al terreno de juego para dar su máximo esfuerzo y ayudar a sus compañeros en la cobertura defensiva; además, generó una jugada decisiva al moverse en el espacio, cuando las fuerzas físicas comenzaban a agotarse en los jugadores.

Camavinga consiguió imponerse en una carrera de velocidad ante Cubarsí, antes de estirar la pierna en el momento adecuado para tocar el balón de manera asombrosa y dejar a Mbappé ante una ocasión ideal para marcar.

La jugada comenzó también a partir de una pérdida de balón de Gabriel Jesus en una acción determinante, después de haber entrado al campo como suplente.

Así, los cambios desempeñaron un papel decisivo en la determinación del rumbo del enfrentamiento, en el que el Real Madrid impuso su dominio sobre el Barcelona y logró contenerlo y frustrarlo, dejando al conjunto catalán ante numerosos aspectos que debe corregir.

Hansi Flick queda ahora obligado a entender los factores que todavía bloquean a su equipo en los grandes enfrentamientos, cuando el rival impone una prueba con el máximo grado de dificultad.

En cambio, José Mourinho salió de su regreso al Camp Nou sin derrota, después de que la victoria le diera un fuerte impulso para reforzar la confianza en su proyecto; además, el triunfo le permitió la oportunidad de presumir de haber superado a su gran rival, algo que sus predecesores solo pudieron lograr en contadas ocasiones.



