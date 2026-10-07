Después de que en la primera parte de la entrevista se hablara principalmente de su Bayern de Múnich, Sauer dirige ahora la mirada al trabajo de formación en Alemania en general.

Señor Sauer, como miembro de un grupo de expertos creado específicamente, al que entre otros también pertenecía el nuevo seleccionador nacional Jürgen Klopp, usted participó en el desarrollo de la «Bundesliga Talent Series». Desde este verano, los equipos juveniles de los clubes participantes disputan entre tres y seis partidos en dos medias temporadas separadas, en otoño y primavera (el Bayern de Múnich se incorporará a comienzos de 2027). ¿Hasta qué punto está satisfecho con el resultado?

Jochen Sauer: Tras todas nuestras experiencias, al principio no creíamos posible dentro del grupo de expertos poner en marcha en diez meses una competición para dar más tiempo de juego a nuestros futbolistas jóvenes, incluyendo todos los debates, decisiones, preparativos e implementación. La experiencia de los últimos años más bien ha demostrado que en muchas configuraciones hemos debatido durante mucho tiempo muchas medidas, pero casi siempre sin un resultado concreto o una decisión. La palabra clave es la reforma de la Regionalliga. En ese sentido, estamos muy satisfechos con la implementación. Con la idea de base, a día de hoy, también estoy satisfecho. Queda por ver si luego también da resultado.

Cuéntenos algo más sobre las reflexiones detrás de ello.

Próximos partidos FCA Bundesliga 09:30 FCB

Sauer: Uno de los puntos de partida del debate fue la circunstancia de que veíamos margen de mejora en la transición entre el fútbol base y el profesional. Para mí, esa transición es una de las áreas decisivas, pero también más difíciles, dentro de toda la formación de jóvenes, y creo que en Alemania es también donde tenemos el mayor potencial de mejora. En la formación hasta la U15/U16 no somos peores que otras grandes naciones. Pero en algún momento nos quedamos atrás, y coincidíamos en que eso ocurre en la zona de transición entre el fútbol base y el profesional. Hemos constatado que en la U17, la U19 y la U23 tenemos jugadores que, entre otras cosas, reciben muy pocos minutos y muy poca práctica competitiva a alto nivel. Al mismo tiempo, creemos que el tiempo de juego es un factor decisivo para mejorar. Así surgió la idea de crear una competición adicional. La competición se llama por eso «Talent Series», porque no está limitada a una sola categoría de edad. Pueden jugar futbolistas de 16 a 21 años.

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Klopp apostó originalmente por una liga U21 propia, como existe en Inglaterra.

Sauer: En su etapa en Liverpool tuvo buenas experiencias con esa competición en el sistema formativo inglés. Y, como entonces responsable de Red Bull, también tenía que tener en mente una buena solución para clubes sin equipos U23 o con equipos U23 por debajo de la Regionalliga. Dentro del grupo de expertos, sin embargo, intentamos analizar la cuestión desde todas las perspectivas. Con un total de 58 centros de alto rendimiento juvenil, lógicamente hay muchas situaciones de partida diferentes. Pero, en particular, la aportación sobre el modo de proceder de otras grandes ligas fue muy importante para el grupo.

¿Cómo vivió la colaboración con Klopp?

Sauer: Muy bien, como en el grupo de expertos en general. Reunió a gente de distintos ámbitos. Klopp como entrenador con experiencia en Inglaterra. Sami Khedira, surgido del centro de formación del Stuttgart y que luego estuvo en muchos grandes clubes, que conoce a la UEFA y tiene una visión europea. El directivo de la DFL Marc Lenz, el director general de la DFB Andreas Rettig, Markus Krösche y Andreas Bornemann, con mucha experiencia en la Bundesliga. Joti Chatzialexiou, que se encargó del fútbol base en la DFB y ahora es director general del histórico club 1. FC Nürnberg. Espero que el grupo de expertos pueda seguir aportando impulsos útiles al desarrollo del sistema alemán de formación y fútbol base.

La fuga de talentos, un problema para la selección alemana

¿Por ejemplo?

Sauer: Hay muchos temas que todavía se pueden analizar. Hay muchos jugadores nacidos en Alemania a los que Jürgen Klopp no puede convocar para la selección. Solo de Baviera: Kenan Yildiz, Can Uzun? Turquía. Josip Stanisic? Croacia. Paul Wanner? Austria. Malik Tillman? Estados Unidos. Y otros jugadores de todo el territorio federal. También aquí existe ya una competencia entre federaciones nacionales, a la que debemos enfrentarnos urgentemente. Lo vivimos muy de cerca, viendo cuántas convocatorias de selecciones de muy diversas federaciones llegan a nosotros por jugadores concretos. El muniqués de nacimiento Erblin Osmani está actualmente en la selección absoluta de Kosovo.

¿Qué debe cambiar en Alemania?

Sauer: Creo que en esa zona de transición de la que hablábamos hay muchos desafíos. No es fácil ni para los clubes ni para la federación tener constantemente bajo control a cada talento y a cada uno de los 58 centros de alto rendimiento juvenil e identificar a los talentos sin ningún género de dudas; pero, por otro lado, también hay muchas oportunidades de mejora.

¿Qué más podría ayudar al fútbol alemán a largo plazo?

Sauer: Desde mi punto de vista, la infraestructura y el trabajo de contenido en los centros de alto rendimiento juvenil alemanes son buenos y están al menos al nivel de muchas otras naciones futbolísticas. Pero también debemos dar a nuestros jugadores formados la posibilidad de dar el paso al fútbol masculino. Los clubes, desde la Regionalliga hasta la Bundesliga, deben ser aún más valientes a la hora de dar entrada a jugadores jóvenes. Solo así estos jugadores mejorarán y podrán convertirse en opciones para la selección nacional. Y seguramente también tenemos que reflexionar sobre el sistema de ligas. La «Talent Series» es una pequeña pieza que puede ayudar en ese sentido. Pero los debates actuales sobre la Regionalliga y también sobre la 3. Liga muestran que hay insatisfacción o, respectivamente, que se percibe potencial de mejora. A mi juicio, ahora mismo no tenemos una pirámide competitiva óptima.

Jochen Sauer, sobre el filial del Bayern de Múnich y el técnico novato Dante

El segundo equipo del Bayern de Múnich juega desde 2021 en la Regionalliga Bayern. ¿Qué papel le atribuye?

Sauer: Un papel esencial, para que los talentos entren por primera vez en contacto con el fútbol de adultos. Hoy en día, los talentos deben adquirir esa experiencia pronto. Por eso, de una U23 hemos hecho casi una U19. Para un Filip Pavic, Cassiano Kiala o Bastian Assomo, ese es actualmente justo el paso adecuado en su desarrollo.

¿Cómo está viviendo al nuevo entrenador jefe Dante? El inicio de la nueva temporada ha sido más bien irregular.

Sauer: Fue un jugador top, tiene una enorme presencia y sabe lo que hace falta como jugador para acabar disputando la Champions League algún día. Por supuesto, como exprofesional ambicioso está descontento cuando los resultados no acompañan; en su día no fue distinto con Martin Demichelis. Pero los chicos primero tienen que adaptarse al fútbol masculino. Es un proceso de desarrollo completamente normal. Los últimos partidos han demostrado que vamos por el buen camino.

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¿En qué medida ve también el Campus como un lugar de desarrollo de entrenadores?

Sauer: Un entrenador que ya conoce al Bayern de Múnich y da aquí, en el club, sus primeros pasos en el oficio, automáticamente ya tiene una identificación. Me alegro por las carreras de Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose o Martin Demichelis, y sí creo que los entrenadores pueden desarrollarse muy bien en el fútbol juvenil. Aquí no existe la presión del fútbol profesional, y los entrenadores también pueden cometer errores en un entorno más tranquilo y mejorar de forma constante. Quizá algún día alguno regrese también al Bayern de Múnich. Por cierto, también vemos Red&Gold y nuestra red internacional de socios como una oportunidad de desarrollo y el siguiente paso para nuestros entrenadores con talento.

En las últimas semanas ha habido rumores sobre un supuesto interés del Bayern de Múnich en JJ Gabriel, un talento top de 16 años del Manchester United que quiere cambiar de club. ¿Hasta qué punto considera sensatos este tipo de fichajes en términos generales?

Sauer: Cuando un chico tan talentoso quiere cambiar de club y todos los grandes clubes internacionales están detrás de él, se genera una enorme competencia al máximo nivel y también entran en juego los aspectos económicos. En ese sentido, es un tema para el área profesional y no para el Campus.