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«¡La fuerza del Allianz Arena!» Kompany hace un gran pedido a todos los aficionados del Bayern

Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Liga de Campeones

Mensaje claro antes de la vuelta: el Bayern pide el apoyo total de la afición en el Allianz Arena. Ante 75 000 espectadores, el factor campo debe impulsar la victoria sobre el PSG y el pase a la siguiente ronda.

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