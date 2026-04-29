«¡La fuerza del Allianz Arena!» Kompany hace un gran pedido a todos los aficionados del Bayern

Descubre GOAL Apuestas conLive Scores, Stats, and the Latest NewsGOAL28 abr 2026 20:00-04:00Traducido por «¡La fuerza del Allianz Arena!» Kompany hace un gran pedido a todos los aficionados del BayernParis Saint-Germain vs Bayern MúnichParis Saint-GermainBayern MúnichLiga de CampeonesMensaje claro antes de la vuelta: el Bayern pide el apoyo total de la afición en el Allianz Arena. Ante 75 000 espectadores, el factor campo debe impulsar la victoria sobre el PSG y el pase a la siguiente ronda.Anuncios