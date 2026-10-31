El español Lamine Yamal siguió escribiendo la historia del Barcelona tras marcar dos goles en el duelo ante el Deportivo Alavés, este sábado en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la jornada 11 de LaLiga.
De este modo, Yamal elevó su cuenta a 40 goles antes de cumplir los 20 años, igualando al inglés Michael Owen y acercándose al francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y poseedor del récord de esta lista durante las últimas 30 temporadas en las cinco grandes ligas europeas, con 41 goles.
Esto significa que superar el registro de Mbappé es prácticamente un hecho para Yamal, teniendo en cuenta que el jugador español no cumplirá los 20 años hasta el próximo julio.
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Por su parte, el técnico Hansi Flick logró este sábado su victoria número 100 en competiciones oficiales con el Barcelona (10 empates, 21 derrotas).
Con su contundente triunfo (6-1) sobre el Deportivo Alavés, el Barça elevó su cuenta a 30 puntos, en lo más alto de la clasificación de LaLiga, con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado, y 6 sobre el Real Madrid, tercero, que mañana visitará al Racing de Santander en el marco de la misma jornada.
La amplia victoria llegó en un momento importante para el Barcelona, que afrontó el partido en busca de recuperar su equilibrio tras caer ante el Paris Saint-Germain (4-2) y el Real Madrid (2-1).