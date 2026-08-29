La fórmula mágica de Flick: un solo jugador libera a las estrellas del Barcelona de sus ataduras

Rodri impuso su influencia rápidamente en el Barcelona, después de participar por primera vez con la camiseta del equipo durante el enfrentamiento ante el Athletic de Bilbao, pese a no haber disputado una pretemporada suficiente, comenzando a cambiar la fisonomía del centro del campo y a otorgar al equipo un mayor control.

Según el diario español "Sport", Rodri se subió a un tren que marcha a máxima velocidad, ya que no había transcurrido más que una semana desde su presentación como jugador del Barcelona, antes de firmar su primera aparición con el equipo el jueves, pese a haber disputado una preparación muy limitada.

La aparición de Rodri contó con la expectación habitual de las grandes estrellas, ya que el estadio estalló con su entrada en el minuto 62, antes de estrenar su participación a su manera, cuando su primer toque fue un potente salto en el centro del campo para cortar un balón aéreo.

Ese fue el comienzo que confirma la personalidad de un jugador dominante, al que Flick describió como un "líder por naturaleza", antes de convertirse rápidamente en el eje del equipo.

Los primeros minutos de Rodri demostraron que posee la presencia de los grandes centrocampistas clásicos, ya que el jugador mostró un físico y una presencia llamativos, y su presencia dentro del campo se reflejó rápidamente en sus compañeros, especialmente en los jugadores de la línea media.

Flick se apoyó en Rodri, Pedri, Fermín López y Olmo, para que el Barcelona pasara a jugar con un solo pivote central tradicional en lugar del habitual doble pivote.

Rodri asumió la función de único pivote, siendo el primer y único receptor necesario para superar las líneas del rival, con el Barcelona apoyándose en el sistema 4-3-3 a la hora de construir el juego desde atrás.

El movimiento más llamativo fue el adelantamiento automático de Pedri a una posición más alta en el campo, mientras que Fermín López y Olmo intercambiaron sus posiciones entre sí.

Adama y Lamine Yamal contribuyeron a lograr el equilibrio dentro del equipo al dar al Barcelona una mayor amplitud, y esta fórmula funcionó, de la que llegó el segundo gol tras una exhibición espectacular en la circulación del balón, que se aceleró aún más cuando el balón llegó a Adama.

Un centro de Adama terminó en los pies de Fermín López, quien aprovechó un grave error de Laporte para marcar su tercer gol esta temporada.

El Barcelona se conformó con marcar dos goles porque Unai Simón fue el mejor jugador del partido, pero demostró de nuevo que es un equipo arrollador en ataque.

Potencia ofensiva sin un delantero puro

El inicio de la temporada actual presenció dos de los más de 5 partidos del Barcelona en cuanto a los goles esperados que generó el equipo en la Liga española desde la llegada de Hansi Flick.

Esta cifra refleja las capacidades ofensivas del equipo catalán, que disputó las primeras jornadas sin la presencia de un delantero puro titular, y aun así protagonizó dos de sus partidos más productivos en cuanto al volumen de ocasiones y su calidad desde que el técnico alemán asumió la responsabilidad de la dirección técnica.

La presencia de Rodri refuerza la idea colectiva del Barcelona, cuyos goles se espera que se repartan en mayor medida entre sus jugadores, aunque Raphinha, que desempeña el papel de delantero puro, arrancó con fuerza y ya marcó 3 goles.

Se espera que la influencia de Rodri se manifieste en las dos áreas, y ya trasladó al Barcelona durante el enfrentamiento ante el Athletic de Bilbao la compenetración que tenía con Cubarsí en las filas de la selección española.

El Barcelona mantuvo hasta ahora su portería a cero en las dos primeras jornadas, mientras Flick continúa insistiendo en la necesidad de que el equipo imponga un mayor control durante esta temporada.

Flick dijo tras la victoria: "Todos están contentos de que Rodri juegue con nosotros. Es el jugador ideal para nosotros y para nuestro estilo".

Con la llegada del exjugador del Manchester City, el Barcelona podrá conservar el balón durante periodos más prolongados, y no necesitará la presencia continua de Pedri en la base de la construcción del juego.

Flick no ve ningún problema en la compatibilidad entre los jugadores, mientras que Rodri siente un gran entusiasmo por lo que ha visto hasta ahora en el Barcelona.



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