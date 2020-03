La Fiorentina de Erick Pulgar confirmó nuevos casos de coronavirus

La de Erick Pulgar es uno de los clubes más afectados por el coronavirus en . Su presidente, el italo-estadounidense Rocco Commisso, afirmó que ya cuenta con diez infectados: tres son jugadores del primer equipo y el resto empleados.

Patrick Cutrone, Germán Pezzella y Dusan Vlahovic son los casos confirmados entre los futbolistas del conjunto del ex , quienes se encuentran realizando la cuarentena en Florencia y, por el momento, no muestran síntomas.

El artículo sigue a continuación

"Tenemos a tres miembros del cuerpo técnico y sanitario de la familia 'viola' en el hospital y otros casos positivos en casa. Se habla de unos diez contagiados y nosotros ayudamos a todos los que podamos", declaró Commisso en diálogo con Sky Sport.

Es por esto que el club toscano inició una campaña para recaudar fondos y ayudar a los hospitales que trabajan contra la pandemia. La iniciativa ya suma 420.000 euros y el objetivo son 500.000 de la misma divisa. "Es un deber ayudar a los que podamos, a los que trabajan en los hospitales. Realizamos una donación para nuestra recaudación de fondos", cerró.

#FORZAeCUORE🙏💜



Già donati 250.000 euro: Rocco Commisso con la Famiglia Viola in campo per “FORZA E CUORE” nella lotta contro il #COVID19 ➡ https://t.co/6b1j0qYnNS



La Fiorentinta lancia la raccolta fondi su GoFundMe per contrastare l’emergenza



DONA: https://t.co/X2b2N4rIQS pic.twitter.com/CrvqN6nwoZ