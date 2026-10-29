Una exestrella del Arsenal ha avivado aún más la esperada cita del pequeño clásico entre el Al-Ahli y el Al-Shabab en la Roshn Saudi League.

El Al-Shabab recibe mañana viernes al Al-Ahli, en el estadio SHG Arena de Riad, la capital saudí, en la duodécima jornada de la Roshn League.

El diario saudí "Al-Riyadiyah" confirmó que el Al-Shabab cuenta con la plantilla al completo, sin ninguna baja ante el Al-Ahli, tanto a nivel de jugadores locales como extranjeros, tras la recuperación de todos los lesionados, en un hecho poco habitual para el club.

El protagonista de este hecho es el ghanés Thomas Partey, exestrella del Arsenal, que se ha recuperado por fin de la lesión que sufría en el muslo y que lo mantuvo alejado del equipo durante los últimos siete partidos.

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El diario precisó que el alemán Thomas Letsch, director técnico del Al-Shabab, se plantea dar entrada a Partey en el once titular ante el Al-Ahli, en detrimento del francés Yacine Adli en el centro del campo.

Letsch trabajará para cerrar el once titular hoy jueves, después de que el equipo dispute un entrenamiento ligero en el campo auxiliar.

El Al-Shabab logró saltar al duodécimo puesto de la clasificación de la liga saudí, tras cosechar 7 puntos en los últimos 3 partidos, que elevaron el casillero del equipo a 11 puntos, fruto de dos victorias, 5 empates y 3 derrotas.

Por su parte, el Al-Ahli ocupa el quinto puesto de la clasificación con 21 puntos, obtenidos de 7 victorias y 3 derrotas, y le queda un partido aplazado contra su rival tradicional, el Al-Nassr.