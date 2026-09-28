El parón internacional parece estar dando un impulso importante a varios jugadores de la selección neerlandesa. No solo Ruben van Bommel está dejando muy buenas sensaciones, también Mexx Meerdink está causando una excelente impresión. Ahora le toca demostrar su clase también semana tras semana en el AZ, según consideran Kenneth Perez y Marciano Vink en Voetbalpraat, de ESPN.

Meerdink tuvo que entrar el jueves muy pronto en el partido contra Alemania (1-1), cuando Brian Brobbey se lesionó. Frente a Serbia (victoria por 1-2), fue titular por primera vez con la selección neerlandesa y marcó de inmediato dos goles importantes. Marciano Vink espera que el delantero pueda prolongar ahora esta línea también en el AZ.

«En el AZ ha tenido un afán excesivo por demostrar para llegar a la selección neerlandesa, para ser convocado, para que le vieran», comienza. «En el AZ está empeñado en mostrar a Meerdink, pero simplemente tiene que jugar al fútbol. Tener un buen enfoque».

«Ahora ves lo que ha aportado con la selección neerlandesa. Si eso lo aporta en el AZ... Ahora ha conseguido aquello por lo que llevaba mucho tiempo trabajando, así que creo que ahora en el AZ también debería irle más fácil. Ha recibido un impulso. Ahora ha superado algo».

«Dad también un poco de tiempo a ese chico», interviene Perez. «Durante mucho tiempo no ha jugado partidos completos, porque Troy Parrott era simplemente un buen primer delantero. Pero tiene ciertas cosas, no todo el mundo puede hacer eso. Cómo golpea, cómo descarga los balones. Quizá todavía sea demasiado esporádico, pero dadle un poco de tiempo».

«Yo no voy a ensalzar aquí de verdad a Meerdink», responde Vink. «Porque la temporada pasada todavía se decía que no presionaba tanto como Parrott, y ahora se le elogia porque presiona de maravilla con la selección neerlandesa. Así que con él también ha llegado una atención extra en la selección neerlandesa, y eso debe llevárselo al AZ».

«En realidad tiene que irse de allí», suelta después Perez en un comentario llamativo. «¡De verdad tiene que irse de allí! ¡Tiene que sentirse estimulado!», afirma el analista, que cree que Meerdink no está lo bastante fino en Alkmaar. «Algunos jugadores necesitan estímulos, a él hay que estimularlo constantemente».