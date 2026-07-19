La FIFA toma una decisión muy llamativa en la polémica en torno a la controvertida pancarta de Argentina

La FIFA y la Casa Blanca autorizaron a Argentina a volver a exhibir la pancarta sobre las Islas Malvinas en la final del Mundial contra España. Aunque antes generó polémica, finalmente se permitió su uso.

Varios medios británicos confirman que la Casa Blanca y la FIFA han autorizado su uso tras la victoria en la semifinal contra Inglaterra (1-2).

Tras avanzar a la final, los jugadores exhibieron una bandera con el mensaje «Las Malvinas son argentinas», algo prohibido por el reglamento de la FIFA.

Antes del Mundial 2026, la FIFA aclaró que prohíbe las manifestaciones políticas, ofensivas o discriminatorias, como banderas, pancartas, consignas o ropa. Aún se desconoce qué sanción podría recibir Argentina.

La FIFA abrió una investigación, pero finalmente decidió no imponer sanción deportiva antes de la final contra España.

Finalmente, la FIFA decidió no imponer sanción deportiva alguna antes de la final contra España y se pronunciará tras el torneo. Por precedentes, lo más probable es una multa económica.

Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la FIFA en la Casa Blanca, defendió a los argentinos: «En Estados Unidos creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda. Hay margen para hacer este tipo de declaraciones».