La FIFA toma de forma repentina una decisión muy sorprendente sobre el delantero estadounidense Balogun, sancionado

Folarin Balogun podrá jugar sin problemas cuando Estados Unidos se enfrente a Bélgica en la madrugada del lunes al martes. Su tarjeta roja ha sido retirada, según informa The Athletic.

Balogun fue expulsado en el final del 2-0 ante Bosnia-Herzegovina por taparse la boca al hablar con un rival.

Antes, Miguel Almirón (Paraguay-Turquía) y Piero Hincapié (México-Ecuador) sufrieron la misma sanción.

Sin embargo, la FIFA convirtió su sanción en una suspensión condicional, por lo que podrá jugar. Si vuelve a cometer la misma falta en un año, se le sumará la tarjeta roja de este Mundial.

Aunque EE. UU. no recurrió la sanción, esta fue finalmente revocada. El delantero, autor de tres goles en este Mundial, podrá jugar sin problemas contra Bélgica.

La noticia complica los planes de Ricardo Pepi, quien iba a ser titular contra Bélgica.