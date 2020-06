La FIFA tiene un nuevo plan para perfeccionar el VAR con los fueras de juego

La FIFA trabaja para, apoyado en la tecnología, aplicar un método semiautomatizado que determine si una jugada es precedida de fuera de juego o no.

FIFA trabaja en arreglar uno de los grandes problemas que genera controversia en cada partido de fútbol, los fueras de juego.

Según Didier Montes el máximo organismo del fútbol está preparando una primera demostración para que se pueda identificar de manera muy automatizada si existe fuera de juego o no.

FIFA prepara la primera demostración del nuevo sistema semi-automatizado para señalar fueras de juego. Las principales soluciones: identificar el momento exacto del pase y la parte del cuerpo que debe ser tenida en cuenta para saber la posición del atacante. pic.twitter.com/mNtyRaA9zD — Didier S. Montes (@didiersebastian) June 30, 2020

Se trabaja en concretar el momento exacto del pase y la parte del cuerpo del atacante a tener en cuenta para poder determinar si existe infracción o no.

El artículo sigue a continuación

Es una vieja reclamación de un deporte que ha ido modernizándose con elementos tecnológicos como el Ojo de Halcón para evitar goles fantasmas o la introducción del VAR para la revisión de algunas jugadas en cuatro supuestos, novedades apoyadas en el uso de la tecnología para un deporte más “justo”.

En el pasado y como reveló Iturralde González a Goal en una entrevista, se probó a introducir un chip en las botas del futbolista para que automáticamente determinara si había fuera de juego o no a la hora de dar el pase, pero como explicó el excolegiado, dado que el campo de fútbol no es totalmente plano, no era posible determinarlo por los puntos de fuga del plano.

Como explica Montes, el problema es que cada operador utiliza partes del cuerpo diferentes para señalar si hubo o no fuera de juego, algo que corregiría este sistema novedoso de FIFA con la aplicación de un algoritmo que identificara si hay o no fuera de juego.