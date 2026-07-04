¡La FIFA se prepara para tomar una decisión impactante sobre el partido entre Francia y Paraguay!

La FIFA podría aplazar el Francia-Paraguay de hoy en Filadelfia por una tormenta eléctrica y una ola de calor.

Según France Info, la FIFA monitorea la situación y evalúa aplazar el encuentro por las fuertes lluvias y el calor extremo.

Se esperan 37 °C al inicio del encuentro, con una sensación térmica de 42 °C, condiciones que podrían poner en riesgo la seguridad de los jugadores.

La selección francesa ya vivió algo similar en la fase de grupos, cuando su partido contra Irak se interrumpió dos horas por el clima, lo que refuerza los temores actuales.

Para evitar repeticiones, el organismo estudia aplazar el encuentro mientras se actualizan las previsiones.